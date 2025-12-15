W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Pressestimme: 'Handelsblatt' zu CSU-Parteitag

dpa-AFX · Uhr
DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu CSU-Parteitag:

"Am Ende dürfte sich die Unzufriedenheit mit dem langjährigen Parteichef aus verschiedenen Quellen speisen. Auf einige in der Partei wirkte Söder zuletzt etwas gelangweilt im Ministerpräsidentenamt. Andere stören sich an seiner Spaßpolitik mit Social-Media-Videos, in denen Söder viel isst und auch mal singt. Vor allem aber dürfte sich in dem Ergebnis die große Unzufriedenheit mit der schwarz-roten Koalition in Berlin widerspiegeln. (.) Im Falle von Söder ist das besonders spannend, weil er sich auf dem Parteitag noch dafür loben konnte, besonders viele CSU-Anliegen durchgesetzt zu haben. (.) Diese Projekte kosten den Bund zig Milliarden Euro. Und es lässt sich nun festhalten: War ihr Ziel, bei Bürgern und CSU-Basis die Stimmung aufzuhellen, war das Geld offensichtlich nicht gut investiert. Angesichts der tiefen Wirtschaftskrise spüren viele, dass es nicht mehr die Zeit ist, in der man teure Wahlgeschenke verteilen kann."/yyzz/DP/he

