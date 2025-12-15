Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu vereitelten Anschlagsplänen

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu vereitelten Anschlagsplänen:

"Trotz und verbesserte Sicherheitskonzepte sind die richtigen Reaktionen. Doch Letztere haben gerade im ländlichen Raum auch schon für Missstimmung gesorgt. Die Anforderungen sind derart hoch, dass erste Kommunen aus Kostengründen ihren Weihnachtsmarkt bereits absagen. (.) Die Bedrohungslage ist abstrakt, aber sie existiert. Wer denkt, dass nur die Märkte in Großstädten zum Ziel werden können, vergisst: Wer immer aus Wahnsinn, religiöser Verblendung, Rachegefühlen oder welcher Motivation auch immer die Weihnachtszeit terrorisieren will, hofft zugleich auf eine Ego-Politur. Terroristen wollen nicht nur vielen Menschen schaden. Sie wollen vor allem möglichst viel Angst verbreiten. Und das geht auf allen Weihnachtsmärkten gleichermaßen."/yyzz/DP/he