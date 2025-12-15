W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu vereitelten Anschlagsplänen

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu vereitelten Anschlagsplänen:

"Trotz und verbesserte Sicherheitskonzepte sind die richtigen Reaktionen. Doch Letztere haben gerade im ländlichen Raum auch schon für Missstimmung gesorgt. Die Anforderungen sind derart hoch, dass erste Kommunen aus Kostengründen ihren Weihnachtsmarkt bereits absagen. (.) Die Bedrohungslage ist abstrakt, aber sie existiert. Wer denkt, dass nur die Märkte in Großstädten zum Ziel werden können, vergisst: Wer immer aus Wahnsinn, religiöser Verblendung, Rachegefühlen oder welcher Motivation auch immer die Weihnachtszeit terrorisieren will, hofft zugleich auf eine Ego-Politur. Terroristen wollen nicht nur vielen Menschen schaden. Sie wollen vor allem möglichst viel Angst verbreiten. Und das geht auf allen Weihnachtsmärkten gleichermaßen."/yyzz/DP/he

Das könnte dich auch interessieren

Commerzbank-Chefin
Übernahme durch Unicredit ergibt aktuell keinen Sinn13. Dez. · dpa-AFX
Übernahme durch Unicredit ergibt aktuell keinen Sinn
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Chartzeit Wochenausgabe 14.12.2025
KI-Euphorie trifft Margensorgen: Tech-Aktien schwächergestern, 19:58 Uhr · onvista
Plus
Kolumne von Stefan Riße
„KI“-Shape-Economygestern, 09:02 Uhr · onvista-Partners
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden