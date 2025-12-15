W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Sammer zu BVB-Poker mit Schlotterbeck: 'Deadlines setzen'

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

DORTMUND (dpa-AFX) - Im Vertragspoker des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund mit Nico Schlotterbeck hat Club-Berater Matthias Sammer dem BVB eine baldige Entscheidung empfohlen. Er wisse, dass der Verein harmoniebedürftig sei und dem Verteidiger Zeit geben wolle. "Das könnt ihr tun, ich würde das aber nicht. Ich würde manchmal Deadlines setzen", sagte Sammer beim Pay-TV-Sender Sky. Schlotterbeck hat in Dortmund noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027. Der BVB will mit dem Nationalspieler unbedingt verlängern, bislang gibt es aber noch keine Einigung. Schlotterbeck wird auch mit dem FC Bayern München in Verbindung gebracht./tas/DP/zb

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Borussia Dortmund BVB

Das könnte dich auch interessieren

Aktien New York Ausblick
Wall Street steht nach deutlicher KI-Schwäche vor Erholungheute, 14:13 Uhr · dpa-AFX
Wall Street steht nach deutlicher KI-Schwäche vor Erholung
Italienischer Fußballclub
Kurssprung bei Juventus-Aktien nach Tether-Offerteheute, 13:45 Uhr · dpa-AFX
Kurssprung bei Juventus-Aktien nach Tether-Offerte
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Kolumne von Stefan Riße
„KI“-Shape-Economygestern, 09:02 Uhr · onvista-Partners
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden