Nach dem Rücksetzer vom Freitag dürfte es am deutschen Aktienmarkt zum Auftakt der letzten vollen Vorweihnachtswoche wieder nach oben gehen. Rund eine Stunde vor Beginn des Börsenhandels signalisiert der X-Dax ein Plus von 0,4 Prozent auf 24.294 Punkte. Damit würde der Dax seinen Aufwärtstrend der vergangenen drei Wochen bestätigen. Nach unten bleiben die Blicke auf die 24.000-Punkte-Marke gerichtet, nach oben auf den Oktober-Rekord von 24.771 Zählern.

In der neuen Börsenwoche dürften sich die Anleger auf den US-Arbeitsmarktbericht fokussieren, der am Dienstag für Oktober und November nachgeholt wird. Wegen des wochenlangen Regierungsstillstands hatte die US-Notenbank Fed zuletzt im Dunkeln getappt, was die Situation am Jobmarkt betrifft. Neben dem Eindämmen der Inflation ist die Vollbeschäftigung das zweite entscheidende Ziel der amerikanischen Währungshüter.

Aus Branchensicht sollte der Rüstungssektor angesichts der andauernden Verhandlungen zwischen den USA und der Ukraine erneut im Mittelpunkt des Interesses stehen. Das diplomatische Ringen um ein mögliches Ende des Ukraine-Krieges geht in Berlin auf höchster Ebene weiter. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj und die vom Sondergesandten Steve Witkoff angeführte US-Delegation wollen ihre intensiven Gespräche fortsetzen.

Einzelaktien im vorbörslichen Überblick

Die US-Seite hatte sich am Sonntagabend nach mehrstündigen Gesprächen mit der ukrainischen Delegation im Kanzleramt positiv geäußert. Es seien "viele Fortschritte" erzielt worden, schrieb Witkoff. Dies sorgte am Montagmorgen im vorbörslichen Handel für Belastung unter den deutschen Rüstungswerten. Auf der Handelsplattform Tradegate verbuchten die Aktien von Renk, Hensoldt und Rheinmetall zuletzt Verluste zwischen 1,4 und 2,4 Prozent.

Für die Papiere von Redcare Pharmacy ging es auf Tradegate um 0,4 Prozent abwärts. Marktbeobachter verwiesen auf den für Dienstag terminierten Einstieg der Drogeriemarktkette dm in den Markt für rezeptfreie Medikamente, die bei dm auch online bestellt werden können. Etwa 2.500 verschreibungsfreie Arzneimittel und 1.000 Produkte aus dem Bereich Hautkosmetik werde "dm-med" anbieten, berichtete das "Handelsblatt".

Wall Street verzeichnet Verluste

Am US-Aktienmarkt haben am Freitag Bedenken wegen hoher Bewertungen von Tech-Unternehmen die Stimmung belastet. In diesem Umfeld war von dem Schwung nichts mehr zu spüren, den zur Wochenmitte die US-Notenbank mit einer Leitzinssenkung ausgelöst hatte.

Grund für die triste Stimmung waren ein nur in einem kleinen Teil etwas schlechter als gedachter Geschäftsbericht des Chipzulieferers Broadcom sowie ein Bericht zu möglichen Verzögerungen beim Bau von KI-Rechenzentren-Kapazitäten des IT-Konzerns Oracle für OpenAI. In diesem Umfeld gerieten Tech-Werte teils deutlich unter Druck.

Index Punkte Veränderung Dow Jones 48.458 - 0,51 Prozent S&P 500 6.827 - 1,07 Prozent Nasdaq 25.196 - 1,91 Prozent

Asiens Börsen sind im Minus

In Asien haben die wichtigsten Aktienmärkte zum Wochenauftakt wegen schwacher US-Vorgaben und enttäuschender Konjunkturdaten aus China nachgegeben.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 50.210 - 1,23 Prozent Hang Seng 25.630 - 1,33 Prozent CSI 300 4.552 - 0,62 Prozent

Renten

Terminkontrakt/Anleihe Kurs/Rendite Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten Bund Future 127,49 + 0,02 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,85 - 0,003 Prozentpunkte 10-jährige US-Anleihen 4,17 - 0,022 Prozentpunkte

Devisen

Währungspaar Kurs Veränderung Euro in Dollar 1,1734 - 0,05 Prozent Dollar in Yen 155,10 - 0,50 Prozent Euro in Yen 182,00 - 0,55 Prozent

Rohöl

Sorte Kurs Veränderung Brent 61,38 USD + 0,26 USD WTI 57,67 USD + 0,23 USD

Umstufungen von Aktien

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR HELLOFRESH AUF 7 (8) EUR - 'EQUAL WEIGHT'

- CITIGROUP SENKT ZIEL DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AUF 4,60 (6,10) EUR - 'NEUTRAL'

- JEFFERIES HEBT KLA CORP AUF 'BUY' - ZIEL 1500 USD

- CFRA SENKT TERADYNE AUF 'SELL' - ZIEL 170 USD

- CFRA SENKT RAMBUS AUF 'STRONG SELL' - ZIEL 83 USD

- UBS HEBT ZIEL FÜR GENERAL MOTORS AUF 97 (85) USD - 'BUY'

- BERENBERG HEBT NESTE AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 26 (16,50) EUR

- CITIGROUP HEBT ZIEL FÜR SCHNEIDER ELECTRIC AUF 300 (280) EUR - 'BUY'

- GOLDMAN STARTET TENARIS MIT 'NEUTRAL' - ZIEL 18,80 EUR

- GOLDMAN STARTET VALLOUREC MIT 'BUY' - ZIEL 19,50 EUR

- JEFFERIES SENKT AB FOODS AUF 'UNDERPERFORM' - ZIEL 1800 PENCE

- JEFFERIES SENKT NEXT AUF 'HOLD' - ZIEL 14000 PENCE

- JEFFERIES SENKT TESCO AUF 'HOLD'

- ZIEL 450 PENCE- KEEFE, BRUYETTE & WOODS HEBT BNP PARIBAS AUF 'MARKET PERFORM' - ZIEL 85 EUR

- MORGAN STANLEY SENKT BARRY CALLEBAUT AUF 'EQUAL-WEIGHT'

- MORGAN STANLEY SENKT DEMANT AUF 'EQUAL-WEIGHT'

- ZIEL 221 DKK- MORGAN STANLEY SENKT DIASORIN AUF 'EQUAL-WEIGHT' - ZIEL 63 EUR

- MORGAN STANLEY SENKT RECKITT AUF 'EQUAL-WEIGHT' - ZIEL 6100 PENCE

- RBC SENKT SMITH & NEPHEW AUF 'SECTOR PERFORM' - ZIEL 1350 (1700) PENCE

Termine Konjunktur

00:50 JPN: Tankan Bericht Q4/25

03:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 11/25

03:00 CHN: Industrieproduktion 11/25

07:00 FIN: Verbraucherpreise 11/25

08:00 DEU: Großhandelspreise 11/25

08:30 CHE: Erzeuger-& Importpreise 11/25

11:00 EUR: Industrieproduktion 10/25

14:30 USA: Empire State Index 12/25

16:00 USA: NAHB-Index 12/25

(mit Material von dpa-AFX)