Wirtschaftsministerium: Konjunkturlage stabil - Exporte aber schwach

Reuters · Uhr
Berlin, 15. Dez (Reuters) - Die Bundesregierung bewertet die aktuelle Lage der Konjunktur in Deutschland zum Jahresende als stabil.

"Insgesamt befindet sich die deutsche Wirtschaft weiter in einem Spannungsfeld", erklärte das Wirtschaftsministerium am Montag in seinem Monatsbericht. "Auf der einen Seite dämpfen außenwirtschaftliche Belastungen in Form einer schwachen Auslandsnachfrage, nachlassender Wettbewerbsfähigkeit und vereinzelter Engpässe bei bestimmten Vorprodukten." Auf der anderen Seite deute sich eine schrittweise binnenwirtschaftliche Stabilisierung an, getragen auch von den zuletzt zunehmend spürbaren fiskalischen Impulsen.

"Trotz der nach wie vor recht resilienten Entwicklung der Weltwirtschaft senden die Frühindikatoren für den deutschen Außenhandel bislang kaum positive Signale", hieß es. Die derzeitigen Daten deuteten nur auf eine Stabilisierung hin, nicht aber auf eine durchgreifende Erholung der Exportwirtschaft. Basierend auf aktuellen Prognosen dürften die negativen Auswirkungen der Zollerhöhungen auch um die Jahreswende 2025/26 noch deutlich spürbar sein. "Damit bleiben die Absatzperspektiven für die deutschen Exporteure für die kommenden Monate herausfordernd."

Die deutsche Wirtschaft war im Sommer-Quartal nur stagniert und dürfte im Gesamtjahr 2025 Fachleuten zufolge allenfalls ein Mini-Wachstum schaffen. Für das nächste Jahr erwarten Ökonomen wieder deutlich mehr Wachstum - allerdings nur dank der geplanten Milliardenausgaben des Staates für Infrastruktur und Verteidigung.

