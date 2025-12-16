adidas - „fallen angel“ mit Erholungschancen
HSBC · Uhr
„fallen angel“ mit Erholungschancen
Die schwächsten Aktien des Vorjahres neigen oftmals in den ersten Handelstagen des neuen Jahres zu einer signifikanten Erholungsbewegung. Erklären lässt sich diese Marktanomalie durch „window dressing-Aktivitäten“ seitens großer institutioneller Investoren. Nach den sehr guten Erfahrungen der letzten Jahre haben wir die schwächsten Indexmitglieder aus DAX®, MDAX® und SDAX® erneut unter die Lupe genommen. Dabei wollen wir nicht blind auf eine „Rohrkrepierer-Rally“ setzen, sondern nehmen zusätzlich noch den konkreten Chartverlauf in den Fokus. Mit einem Kursminus von fast 30 % „erfüllt“ die Adidas-Aktie die formalen Anforderungen. Charttechnisch greift dem Sportartikelhersteller möglicherweise die Schlüsselunterstützung aus diversen Hoch- und Tiefpunkten bei rund 160 EUR sowie dem Fibonacci-Retracement (161,16 EUR) unter die Arme. Zusätzlich begünstigt wird eine mögliche Aufwärtsreaktion durch positive Divergenzen seitens diverser Indikatoren – z. B. RSI, Relative Stärke (Levy) und MACD. Der zuletzt genannte Trendfolger wartet inzwischen sogar mit einem neuen Einstiegssignal auf. Im Rahmen einer möglichen „Rohrkrepierer-Rally“ definiert die 200-Wochen-Linie (akt. bei 186,19 EUR) ein wichtiges Erholungsziel. Als Stop-Loss dient dabei die o. g. Bastion bei 160 EUR.
adidas (Weekly)
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang
5-Jahreschart adidas
Quelle: LSEG, tradesignal²
