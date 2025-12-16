W​e​r​b​u​n​g ausblenden
W​e​r​b​u​n​g von
HSBC Continental Europe S.A., Germany

adidas - „fallen angel“ mit Erholungschancen

HSBC · Uhr
Artikel teilen:
HSBC Daily Trading

„fallen angel“ mit Erholungschancen

Die schwächsten Aktien des Vorjahres neigen oftmals in den ersten Handelstagen des neuen Jahres zu einer signifikanten Erholungsbewegung. Erklären lässt sich diese Marktanomalie durch „window dressing-Aktivitäten“ seitens großer institutioneller Investoren. Nach den sehr guten Erfahrungen der letzten Jahre haben wir die schwächsten Indexmitglieder aus DAX®, MDAX® und SDAX® erneut unter die Lupe genommen. Dabei wollen wir nicht blind auf eine „Rohrkrepierer-Rally“ setzen, sondern nehmen zusätzlich noch den konkreten Chartverlauf in den Fokus. Mit einem Kursminus von fast 30 % „erfüllt“ die Adidas-Aktie die formalen Anforderungen. Charttechnisch greift dem Sportartikelhersteller möglicherweise die Schlüsselunterstützung aus diversen Hoch- und Tiefpunkten bei rund 160 EUR sowie dem Fibonacci-Retracement (161,16 EUR) unter die Arme. Zusätzlich begünstigt wird eine mögliche Aufwärtsreaktion durch positive Divergenzen seitens diverser Indikatoren – z. B. RSI, Relative Stärke (Levy) und MACD. Der zuletzt genannte Trendfolger wartet inzwischen sogar mit einem neuen Einstiegssignal auf. Im Rahmen einer möglichen „Rohrkrepierer-Rally“ definiert die 200-Wochen-Linie (akt. bei 186,19 EUR) ein wichtiges Erholungsziel. Als Stop-Loss dient dabei die o. g. Bastion bei 160 EUR.

adidas (Weekly)

Chart adidas
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart adidas

Chart adidas
Quelle: LSEG, tradesignal²



Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?


Kostenlos abonnieren



Wichtige Hinweise
Werbehinweise

HSBC Continental Europe S.A., Germany
Derivatives Public Distribution
Hansaallee 3
40549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910
Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)
Hotline für Berater: 0211/910-4722
Fax: 0211/910-91936
Homepage: www.hsbc-zertifikate.de
E-Mail: zertifikate@hsbc.de

2)Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
adidas

Das könnte dich auch interessieren

Aktien New York Ausblick
Wall Street steht nach deutlicher KI-Schwäche vor Erholunggestern, 14:13 Uhr · dpa-AFX
Wall Street steht nach deutlicher KI-Schwäche vor Erholung
Italienischer Fußballclub
Kurssprung bei Juventus-Aktien nach Tether-Offertegestern, 13:45 Uhr · dpa-AFX
Kurssprung bei Juventus-Aktien nach Tether-Offerte
Comeback am Montag | KI-Sektor sieht Bouncegestern, 14:59 Uhr · Markus Koch
Comeback am Montag | KI-Sektor sieht Bounce
Sportartikelhersteller
China-Geschäft von Lululemon treibt auch Adidas und Puma an12. Dez. · dpa-AFX
China-Geschäft von Lululemon treibt auch Adidas und Puma an
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Kolumne von Stefan Riße
„KI“-Shape-Economy14. Dez. · onvista-Partners
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden