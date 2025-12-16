AKTIEN IM FOKUS: Rüstungswerte fallen weiter nach Ukraine-Gesprächen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Rüstungsunternehmen haben auch am Dienstag mit klaren Kursverlusten auf die jüngsten Gespräche um ein Ende des Ukraine-Krieges reagiert. Die Papiere von Rheinmetall büßten 4,6 Prozent auf 1.501 Euro ein und waren damit einsames Schlusslicht im Dax . Damit notieren sie wieder unter ihrer 21-Tage-Linie, die als Indikator für den kurzfristigen Trend angesehen wird.

Im MDax waren die Anteilsscheine von Renk und Hensoldt ganz unten zu finden. Sie verloren 3,6 beziehungsweise 4,0 Prozent. Für die Titel des Spezialisten für U-Boote und Marineschiffe, TKMS , ging es um 2,1 Prozent abwärts.

Als Belastung gilt, dass alle an den jüngsten Gesprächen in Berlin beteiligten Seiten die Verhandlungen um ein Ende des Ukraine-Kriegs als Fortschritt bezeichneten. Das betrifft vor allem die Sicherheitsgarantien für die Ukraine im Falle eines Waffenstillstands. US-Präsident Donald Trump sagte in Washington, man sei jetzt "näher" als bisher an einer Lösung. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj scheint sich damit abgefunden zu haben, dass ein Nato-Beitritt unrealistisch ist.

Ein Händler verwies auf Medienberichte, dass die USA der Ukraine Sicherheitsgarantien ähnlich denen von Artikel 5 des Nato-Vertrags angeboten haben. Diese Garantien seien allerdings mit einer impliziten zeitlichen Begrenzung verbunden. Sie lägen derzeit auf dem Tisch, sofern eine Einigung erzielt werde. Die USA behaupteten, dass 90 Prozent der Probleme gelöst seien.

Unterdessen berichtete die Nachrichtenagentur AFP, dass europäische Staats- und Regierungschefs als Teil der Garantien eine von den USA unterstützte "multinationale Truppe" vorgeschlagen haben, verbunden mit einer fortgesetzten umfangreichen Hilfe für das ukrainische Militär. Angesichts der Tatsache, dass Europa wahrscheinlich einen Großteil der Arbeit für die Sicherheitsgarantien leisten werde, bleibe die Erwartung bestehen, dass die Verteidigungsausgaben auch bei einer Einigung nicht sinken werden, erklärte der Händler.

Jefferies-Analystin Chloe Lemarie sieht die Rüstungswerte wegen der jüngsten diplomatischen Bemühungen um ein Kriegsende zwar unter Druck, geht aber davon aus, dass ein Waffenstillstand bereits weitgehend in den aktuellen Aktienkursen eingepreist ist./edh/tih/nas