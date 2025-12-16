ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank nimmt RWE mit 'Buy' wieder auf - Ziel 50 Euro
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat die Bewertung von RWE beim Kursziel von 50 Euro mit "Buy" wieder aufgenommen. Analyst Olly Jeffery sieht auch nach dem guten Jahr 2025 mit der zweitbesten Gesamtrendite im europäischen Versorgersektor weiter Luft für RWE-Aktien. Er setzt dabei vor allem auf ein Mitte März anstehendes Strategieupdate zur Mittelverwendung./ag/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2025 / 07:47 / CET
