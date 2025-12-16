W​e​r​b​u​n​g ausblenden

APA ots news: Automobilimporteure begrüßen Neuregelung bei den Flottenzielen

dpa-AFX · Uhr
    Wien (APA-ots) - Die österreichischen Fahrzeughersteller und -importeure  
haben sich in 
einer ersten Reaktion erleichtert gezeigt, dass die Europäische 
Kommission - wie schon im Vorfeld durchgesickert - das sogenannte 
Automotive Competitiveness Package in den wesentlichen Punkten 
aufgeschnürt hat. 

Die Neuregelung, wonach bei Neuzulassungen ab 2035 statt 100 
Prozent nun eine 90-prozentige Reduktion des CO2-Ausstoßes für die 
Flottenziele der Automobilhersteller verpflichtend wird, sei 
notwendig, um den Automobilherstellern "Luft zum Atmen" zu geben, so 
Günther Kerle, Sprecher der österreichischen Automobilimporteure. 

Im Mittelpunkt der aktuellen Weichenstellung steht die Verordnung 
(EU) 2019/631 über CO2-Emissionsnormen für neue Personenkraftwagen 
und leichte Nutzfahrzeuge ("CO2-Flottengrenzwertverordnung") samt 
ihrer verschärften Zielarchitektur bis 2035. Diese Verordnung 
bestimmt, welche Technologien sich am Markt durchsetzen können, 
welche Investitionen ausgelöst werden und ob Wertschöpfung und 
Beschäftigung in Europa bleiben. 

Laut den österreichischen Automobilherstellern sei es notwendig, 
dass alle erneuerbaren Energieträger, Kraftstoffe und Antriebsformen 
gleichwertig zur Erreichung der Klimaziele beitragen können und 
dürfen. "Der Weg hin zu Zero Emission sei vorgegeben, allerdings 
würden strikte Verbote nichts bringen", so Kerle abschließend. "Das 
Ziel eines klimaneutralen Verkehrs sei jedenfalls zu unterstützen!" 

Der Arbeitskreis der Automobilimporteure stellt eine eigens 
geregelte Interessenvertretung innerhalb der Industriellenvereinigung 
(IV) dar. Mitglieder sind die österreichischen Automobilimporteure 
und die Vertriebsgesellschaften der internationalen 
Automobilhersteller. 

Rückfragehinweis: 
   Arbeitskreis der Automobilimporteure 
   Dr. Christian Pesau 
   Telefon: +43 1 71135-2760 
   E-Mail: christian.pesau@iv.at 

