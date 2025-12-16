W​e​r​b​u​n​g ausblenden

APA ots news: Zero Emission Transport: Plakatwerbung emissionsfrei unterwegs

dpa-AFX · Uhr
    Im Projekt "Zero Emission Transport" der Wirtschaftskammer  
Wien fahren Betriebe im 1. und 2. Bezirk emissionsfrei. 
Außenwerbungsspezialist Gewista plakatiert mit 
Elektrofahrzeugen. 

Wien (APA-ots) - Wien, 16.12.25 - "Gewerblicher Verkehr ist ein großer  
Hebel, um 
Emissionen nachhaltig zu reduzieren," sagt Martin Heimhilcher, Obmann 
der Sparte Information und Consulting in der Wirtschaftskammer Wien. 
"Denn gerade wenn Unternehmen tagtäglich mit ihren Flotten in Wien 
unterwegs sein müssen, ist der Einsatz emissionsfreier Fahrzeuge 
positiv für das Klima und die Lebensqualität in der Stadt." 

Das Außenwerbungsunternehmen Gewista betreut täglich seine 
tausenden Werbeflächen in Wien mit Kleintransportern und Pkw. Im 
ersten und zweiten Bezirk kommen dafür im Rahmen des Projekts "Zero 
Emission Transport" (ZET) ausschließlich vollelektrische Fahrzeuge 
zum Einsatz. 

Umstellung des Fuhrparks 

"Wir möchten Emissionen im innerstädtischen Wirtschaftsverkehr 
reduzieren und gleichzeitig Daten für das Forschungsprojekt zur 
Stadtlogistik der Zukunft liefern", sagt Franz Solta, CEO von 
Gewista. "Parallel stellen wir unseren Fuhrpark schrittweise von 
Verbrennungsmotoren auf Elektro- und Hybridfahrzeuge um." Wo dies 
technisch noch nicht möglich ist, zum Beispiel bei Lkw, kommt HVO100- 
Diesel aus pflanzlichen Reststoffen als CO2-ärmere Alternative zum 
Einsatz. 

Die Teilnahme an "Zero Emission Transport" erfolgt im Rahmen der 
umfassenden ESG-Strategie von Gewista, die auf Nachhaltigkeit in 
allen Unternehmensbereichen ausgerichtet ist. Dazu gehören Maßnahmen 
wie die Nutzung zertifizierten Grünstroms, umfassende Recycling- 
Initiativen sowie städtische Begrünungsprojekte wie etwa die 
Bepflanzung von Wartehallen zur Bekämpfung urbaner Wärmeinseln. Jede 
dieser Maßnahmen bringt das Unternehmen dem Konzernziel näher, die 
eigenen Umwelteinflüsse bis 2050 um 90 % zu reduzieren. "Wir zeigen 
damit, dass wir nicht nur wirtschaftlich erfolgreich sein wollen, 
sondern auch gesellschaftliche Verantwortung übernehmen", sagt Solta. 

Projekt "Zero Emission Transport" 

Mit "Zero Emission Transport" der Wirtschaftskammer Wien beweisen 
Unternehmen, dass sie freiwillig ihren Beitrag zum Klimaschutz 
leisten wollen. Sie verpflichten sich im Rahmen des Projekts dazu, 
emissionsfrei in den 1. und 2. Wiener Gemeindebezirk einzufahren. 
Damit leisten sie nicht nur einen direkten Beitrag zum Klimaschutz, 
sondern tragen im Rahmen eines wissenschaftlichen Projekts auch dazu 
bei, Erkenntnisse und Daten für die Zukunft des Wiener 
Wirtschaftsverkehrs zu sammeln. 

Weitere Informationen sowie alle teilnehmenden Unternehmen unter 
www.wko.at/wien/zet 

Rückfragen: 

Wirtschaftskammer Wien 
Jörg Michner 
Presse und Newsroom 
T +43 1 514 50-1533 
E joerg.michner@wkw.at 
W wko.at/wien/news 

Gewista 
Karin Schönhofer 
Corporate Communications Manager 
T +43 676 723 10 23 
E karin.schoenhofer@gewista.at 
W gewista.at 

Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service 
sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at 

