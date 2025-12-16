BaFin klopft Deutschland-Tochter der Standard Chartered auf die Finger

Die Finanzaufsicht BaFin nimmt die Deutschland-Tochter der britischen Großbank Standard Chartered ins Visier.

Die Standard Chartered Bank AG mit Sitz in Frankfurt am Main müsse sicherstellen, dass ihre Geschäftsorganisation ordnungsgemäß sei, teilte die Finanzaufsicht am Dienstag mit. Eine Sonderprüfung habe ergeben, dass bei dem Institut die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsorganisation in Teilen nicht gegeben war.

Betroffen waren die Prozesse der Kreditgewährung sowie zur Ermittlung der Risikotragfähigkeit, hieß es weiter. Das Geldhaus habe damit gegen die Vorgaben des Kreditwesengesetzes verstoßen. Von Standard Chartered war zunächst kein Kommentar zu erhalten.