Bahn will Tarifeinigung mit GDL bis Ende Februar und damit Streiks vermeiden

Berlin, 16. Dez (Reuters) - Die Deutsche Bahn hofft auf grundlegend andere Tarifverhandlungen mit der Lokführergewerkschaft GDL.

"Wir wollen mit ausgestreckter Hand in die Tarifverhandlungen gehen. Wir wollen konstruktive Verhandlungen", sagte Bahn-Personalvorstand Martin Seiler am Dienstag in Berlin zu Journalisten. Bis Ende Februar 2026 solle es nach Möglichkeit bereits einen Tarifabschluss geben. In dieser Zeit darf nicht gestreikt werden. In der Vergangenheit waren die Verhandlungen unter dem mittlerweile ausgeschiedenen GDL-Chef Claus Weselsky immer wieder von langen Streikwellen und gegenseitigen Vorwürfen geprägt.

Der geltende Tarifvertrag mit der GDL läuft Ende 2025 aus. Für die Zeit von Anfang Januar bis Ende Februar gilt eine Friedenspflicht. In der Zeit sind 14 Verhandlungstage alle in Berlin vereinbart, beginnend am 8. Januar und schwerpunktmäßig im Februar mit zwei komplett reservierten Arbeitswochen. Sollte es bis Ende Februar kein Ergebnis geben, dürfte ein Schlichtungsverfahren folgen, wenn eine Seite dies befürwortet.

Die GDL unter ihrem neuen Vorsitzenden Mario Reiß hat der Bahn einen Katalog mit Dutzenden Forderungen vorgelegt. Beim ersten Verhandlungstermin dürfte es zunächst darum gehen, die Forderungen im Detail zu erläutern. Die Gewerkschaft will unter anderem bis zu acht Prozent mehr Geld durchsetzen.

GDL VERTRITT 10.000 MITARBEITER DER BAHN

Die krisengeplagte Bahn befindet sich derzeit wieder einmal im Umbruch. Die neue Chefin des Staatskonzerns, Evelyn Palla, will vor allem die Zentrale verschlanken und den operativen Einheiten mehr Verantwortung geben. Unter dem Strich schreibt die Bahn schwarze Zahlen, was sich auch 2026 nicht ändern dürfte. Die Bahn wird die schwierige wirtschaftliche Lage wahrscheinlich zum Thema in den Verhandlungen machen, vor allem bei der Frachttochter DB Cargo, der eine Zerschlagung droht. Aus Bahn-Sicht gibt es eine gemeinsame Verantwortung mit den Gewerkschaften, dass der Neustart des Unternehmens gelingt.

Die Tarifverträge der GDL gelten für rund 10.000 Mitarbeiter, etwa fünf Prozent des gesamten Konzerns. Die Lokführer haben aber mit Streiks ein starkes Druckmittel, weil dann schnell weite Teile des Betriebs stillstehen, was wiederum mit hohen Kosten für das Unternehmen und zusätzlichen Unannehmlichkeiten für Kunden einhergeht. Die GDL verhandelt mit der Bahn nicht nur über die Lokführer, sondern beispielsweise auch die Bereiche Bordgastronomie und Rangierdienste.

Ein Lokführer verdient laut Bahn im Schnitt inklusive Zulagen im Schichtbetrieb rund 55.700 Euro im Jahr oder 4600 Euro im Monat. Zusätzlich zahlt die Bahn 3,3 Prozent des Gehalts - und damit mehr als jedes andere Unternehmen der Branche - in eine betriebliche Altersvorsorge. Das sind im Schnitt 150 Euro im Monat, 1800 Euro im Jahr.

