BASF verkauft Geschäft für optische Aufheller an Catexel

Frankfurt, 16. Dez (Reuters) - Der Chemiekonzern BASF verkauft sein Geschäft für optische Aufheller an das Spezialchemieunternehmen Catexel.

Eine entsprechende Vereinbarung sei unterzeichnet worden, teilten beide Seiten am Dienstag mit. Über die finanziellen Details der Transaktion wurde Stillschweigen vereinbart. Der Deal umfasst das Geschäft mit dem Inhaltsstoff für Waschmittel samt der Produktion am Schweizer Standort Monthey sowie rund 80 Beschäftigte. "Im Rahmen unserer 'Winning Ways'-Strategie steuern wir unser Portfolio aktiv und setzen klare Prioritäten", sagte Mary Kurian, President Care Chemicals bei BASF. Mit Catexel werde ein engagierter neuer Eigentümer das Geschäft weiterentwickeln. Das Unternehmen will mit der Übernahme sein Portfolio für die Waschmittelindustrie erweitern.

Den Abschluss des Verkaufs erwartet BASF für das erste Quartal 2026. Der Konzern bleibt nach eigenen Angaben einer der führenden Anbieter von anderen Inhaltsstoffen für Wasch- und Reinigungsmittel. Der Schritt ist Teil des im September vergangenen Jahres angestoßenen Konzernumbaus unter Vorstandschef Markus Kamieth. Dieser will den Chemieriesen stärker auf Kerngeschäfte fokussieren, die eng in den BASF-Produktionsverbund eingebunden sind. So kündigte das Unternehmen in diesem Jahr etwa bereits an, seine Hydrosulfit-Produktion in Ludwigshafen einzustellen und einen Partner für sein Geschäft mit Futtermittel-Zusätzen zu suchen. Das Lackgeschäft wird an den Finanzinvestor Carlyle verkauft.

(Bericht von Patricia Weiß. Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)