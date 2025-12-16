Britischer Jobmarkt vor Zinsentscheid trübe - höchste Arbeitslosigkeit seit 2021

London, 16. Dez (Reuters) - Die Arbeitslosenquote in Großbritannien ist kurz vor der erwarteten Zinssenkung der Bank of England gestiegen.

Sie legte in den drei Monaten bis Oktober auf 5,1 Prozent zu und damit auf den höchsten Stand seit Anfang 2021, wie das Statistikamt ONS am Dienstag mitteilte. In den drei Monaten zuvor waren es noch fünf Prozent. Die Daten untermauern die Erwartung, dass die Notenbank am Donnerstag zur Stützung der Konjunktur die Zinsen senken wird - und zwar um einen viertel Prozentpunkt auf 3,75 Prozent.

Weitere Details deuten ebenfalls auf eine Abkühlung hin. So verlangsamte sich das jährliche Lohnwachstum im Privatsektor ohne Bonuszahlungen in den drei Monaten bis Oktober auf 3,9 Prozent. Dies ist der schwächste Wert seit Ende 2020. Im öffentlichen Dienst beschleunigte sich das Lohnwachstum hingegen auf 7,6 Prozent, was das ONS mit in diesem Jahr früher in Kraft getretenen Tarifabschlüssen erklärte. Zudem fiel die Zahl der Beschäftigten im November um 38.000 zum Vormonat.

Die Finanzmärkte rechnen weitgehend mit einer Zinssenkung in dieser Woche und Investoren warten vor allem auf Signale der britischen Zentralbank BoE zum geldpolitischen Ausblick für 2026. Am Mittwoch werden zudem neue Inflationsdaten erwartet. Ökonomen rechnen mit einem leichten Rückgang der Teuerungsrate auf 3,5 Prozent im November, nach 3,6 Prozent im Oktober. Damit läge sie aber immer noch fast doppelt so hoch wie das Zwei-Prozent-Ziel der Bank of England. Das Pfund legte nach der Veröffentlichung der Jobmarktdaten kurzzeitig zu, gab seine Gewinne aber wieder ab.

(Bericht von William Schomberg, geschrieben von Klaus Lauer, redigiert von Christian Götz.)