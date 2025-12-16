Dax-notierter Autokonzern
BWM will Vorzugsaktien in Stämme wandeln
dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Quelle: Boryana Manzurova / Shutterstock.com
Der Autobauer BMW will seine Vorzugsaktien in die im Dax notierten Stammpapiere wandeln. Zur kommenden Hauptversammlung am 13. Mai sollen die Aktionäre dem Plan zustimmen, wie das Unternehmen am Dienstag in München mitteilte.
Jedes Vorzugspapier soll in eine Stammaktie umgewandelt werden, ohne dass die Anteilseigner eine Zuzahlung leisten müssten. Die 54,7 Millionen Vorzugsaktien machen knapp neun Prozent des Grundkapitals der Bayern aus.
Auf die Vorzugsaktien entfallen laut Satzung bisher zwei Eurocent mehr Dividende als auf die Stämme. Während die Stammaktien kaum auf die Nachricht reagierten, legten die Vorzüge um knapp sieben Prozent zu.
Das könnte dich auch interessieren
Aktien New York AusblickWall Street etwas stärker nach Arbeitsmarktdaten erwartetheute, 15:01 Uhr · dpa-AFX
Rheinmetall, Renk, HensoldtRüstungswerte unter Druck - Rheinmetall an KNDS interessiert10. Dez. · dpa-AFX
Rheinmetall, Nvidia, Netflix, Microsoft, Meta, Mercedes-Benz - Ausblick mit Egmond Haidt
gnubreW09. Dez. · BNP Paribas S.A.
Dax Tagesrückblick 15.12.2025Dax mit kleinem Plus - Gewinnmitnahmen bei US-Techs schrecken nur kurz aufgestern, 17:57 Uhr · onvista
Premium-Beiträge
Die Nemetschek-Aktie steht vor einem möglichen Comebackheute, 14:30 Uhr · onvista
PlusTrading-Impuls
Der nächste große Durchbruch im Abnehmmarkt – und warum Trader jetzt genau hinschauen solltengestern, 11:17 Uhr · onvista
PlusChartzeit Eilmeldung