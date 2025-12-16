China senkt Strafzölle auf EU-Schweinefleisch deutlich

Peking/Madrid, 16. Dez (Reuters) - Entspannung im Handelsstreit zwischen China und der EU: Die Volksrepublik senkt die Strafzölle auf Schweinefleisch-Importe aus der Europäischen Union deutlich.

Für einen Zeitraum von fünf Jahren werden die Zölle ab Mittwoch auf 4,9 bis 19,8 Prozent herabgesetzt, wie das Handelsministerium am Dienstag in Peking mitteilte. Die Abgaben fallen damit deutlich niedriger aus als die im September vorläufig verhängten Sätze von 15,6 bis 62,4 Prozent. Importeure sollen eine Rückerstattung für die Differenz erhalten. Das Verfahren betrifft EU-Exporte im Wert von über zwei Milliarden Dollar.

Der Entscheidung vorausgegangen war eine monatelange Anti-Dumping-Untersuchung. Diese galt als Vergeltung für die Zölle der EU auf chinesische Elektroautos. Die Europäische Kommission bezeichnete das chinesische Vorgehen als auf "fragwürdigen Anschuldigungen und unzureichenden Beweisen" basierend. Man werde die EU-Landwirte und -Exporteure gegen den "missbräuchlichen Einsatz von Handelsschutzinstrumenten" verteidigen.

Für die europäischen Produzenten - insbesondere aus Spanien, den Niederlanden und Dänemark - bedeuten die nun verkündeten niedrigeren Zölle eine Entlastung. Sie sind stark vom chinesischen Markt abhängig, vor allem für den Verkauf von Schlachtnebenerzeugnissen wie Schweineohren oder -füßen, die in Europa kaum gegessen werden.

Die niedrigeren Zollsätze sind nach Einschätzung von Experten ein Zeichen für konstruktive Verhandlungen. "Dieses Ergebnis spiegelt 18-monatige konzertierte Bemühungen wider, eine Verhandlungslösung für dieses und eine Reihe anderer Handelsstreitigkeiten zwischen China und der EU zu finden", sagte Even Rogers Pay von der Beratungsfirma Trivium China. Zuletzt hatten China und die EU die Gespräche über die E-Auto-Zölle wieder aufgenommen. Zudem hatten der französische Präsident Emmanuel Macron und der spanische König Felipe in den vergangenen zwei Monaten Peking besucht. Spanische Unternehmen unterliegen nun einem Zollsatz von 9,8 Prozent, etwa der Hälfte der vorläufigen Abgabe.

Die Zölle werden je nach Unternehmen unterschiedlich hoch angesetzt, wodurch spanische Firmen besser wegkommen als solche in Nordeuropa. "Wir sind erleichtert, dass alle unsere exportierenden Schlachthöfe als kooperativ anerkannt wurden", sagte Anne Richard vom französischen Branchenverband Inaporc. "Dennoch können wir uns nicht wirklich über die Aussicht auf eine Steuer freuen." China führt zudem eine Anti-Subventions-Untersuchung gegen EU-Molkereiexporte und hat bereits Zölle auf Weinbrand aus der EU verhängt.

(Bericht von Daphne Zhang, Ella Cao und Corina Pons, geschrieben von Rene Wagner, redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)