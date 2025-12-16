W​e​r​b​u​n​g ausblenden
DAX schwächer – Anleger blicken auf ZEW und US-Arbeitsmarktdaten

16.12.2025
Der DAX startet mit schwächerer Tendenz in den Handel. Auch die US-Indikationen präsentieren sich im negativen Bereich, während der Nikkei nachgibt. Damit bleibt die Stimmung an den globalen Märkten zu Wochenbeginn verhalten.

Makroökonomischer Überblick

Am Vormittag richtet sich der Blick auf den ZEW Economic Sentiment Index für Dezember. Analysten erwarten ein unverändertes Niveau von 38,5 Punkten, was auf stabile, aber gedämpfte Konjunkturerwartungen hindeutet. Später am Nachmittag stehen die US-Arbeitsmarktdaten im Fokus: Die Veröffentlichung der Non-Farm Payrolls sowie der Arbeitslosenquote könnte neue Impulse für die Märkte liefern.

Im Fokus

Holcim startet vorbörslich fester. Der Schweizer Zementkonzern kündigte die Übernahme einer Mehrheitsbeteiligung am peruanischen Baustoffhersteller Cementos Pacasmayo an. Der Transaktionswert beläuft sich auf rund 1,5 Milliarden US-Dollar, der Abschluss wird für das erste Halbjahr 2026 erwartet. Laut Unternehmen soll sich die Akquisition bereits im ersten Jahr positiv auf den Gewinn je Aktie auswirken.

Ford zeigt sich vorbörslich ebenfalls fester. Der US-Autobauer vollzieht eine strategische Kehrtwende bei seiner Elektroauto-Offensive, schreibt 19,5 Milliarden US-Dollar ab und stellt mehrere geplante Strom-Modelle ein. Stattdessen will Ford künftig stärker auf Hybridlösungen und Verbrenner setzen, um die Profitabilität zu sichern.

