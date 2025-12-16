DAX schwächer – Anleger blicken auf ZEW und US-Arbeitsmarktdaten
Makroökonomischer Überblick
Am Vormittag richtet sich der Blick auf den ZEW Economic Sentiment Index für Dezember. Analysten erwarten ein unverändertes Niveau von 38,5 Punkten, was auf stabile, aber gedämpfte Konjunkturerwartungen hindeutet. Später am Nachmittag stehen die US-Arbeitsmarktdaten im Fokus: Die Veröffentlichung der Non-Farm Payrolls sowie der Arbeitslosenquote könnte neue Impulse für die Märkte liefern.
Im Fokus
Holcim startet vorbörslich fester. Der Schweizer Zementkonzern kündigte die Übernahme einer Mehrheitsbeteiligung am peruanischen Baustoffhersteller Cementos Pacasmayo an. Der Transaktionswert beläuft sich auf rund 1,5 Milliarden US-Dollar, der Abschluss wird für das erste Halbjahr 2026 erwartet. Laut Unternehmen soll sich die Akquisition bereits im ersten Jahr positiv auf den Gewinn je Aktie auswirken.
Ford zeigt sich vorbörslich ebenfalls fester. Der US-Autobauer vollzieht eine strategische Kehrtwende bei seiner Elektroauto-Offensive, schreibt 19,5 Milliarden US-Dollar ab und stellt mehrere geplante Strom-Modelle ein. Stattdessen will Ford künftig stärker auf Hybridlösungen und Verbrenner setzen, um die Profitabilität zu sichern.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|DAX®/X-DAX®
|Bear
|UG2LDF
|16,64
|25798,629718 Punkte
|14,43
|Open End
|DAX®/X-DAX®
|Bear
|UG2ELG
|8,56
|24984,616468 Punkte
|26,6
|Open End
|DAX®/X-DAX®
|Bull
|UG590Y
|26,21
|21523,583284 Punkte
|9,37
|Open End
|DAX®
|Bull
|UG5B0R
|17,66
|22369,014672 Punkte
|13,56
|Open End
|NVIDIA Corp.
|Bull
|UG5AKB
|6,38
|100,148922 USD
|2,35
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 16.12.2025; 10:00 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|Meta Platforms Inc.
|Put
|HD9KCN
|0,92
|620,00 USD
|16,96
|14.01.2026
|Tesla Inc.
|Call
|UG4CA9
|1,40
|610,00 USD
|6,89
|18.03.2026
|Visa Inc.
|Call
|UG4F7N
|0,38
|380,00 USD
|17,26
|18.03.2026
|Mercedes-Benz Group AG
|Call
|UG48S1
|0,037
|75,00 EUR
|15,82
|18.03.2026
|DAX®
|Call
|UN1ZL8
|2,72
|24500,00 Punkte
|33,65
|23.01.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 16.12.2025; 10:00 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|S&P 500 Index
|Short
|HD2N5G
|0,94
|8179,761008 Punkte
|-5
|Open End
|Mercedes-Benz Group AG
|Short
|UN0E28
|1,28
|67,041895 EUR
|-10
|Open End
|Orange S.A.
|Long
|UG3UNR
|13,88
|6,931888 EUR
|2
|Open End
|NASDAQ 100
|Long
|UG3UHE
|4,96
|22793,403266 Punkte
|11
|Open End
|NASDAQ 100
|Long
|HD7ZD1
|2,00
|22565,493271 Punkte
|10
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 16.12.2025; 10:00 Uhr;
