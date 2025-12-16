W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Vorbörse 16.12.2025

Dax schwächer erwartet: Anleger halten sich vor US-Jobdaten zurück

onvista · Uhr
Artikel teilen:
Dax ausgeschrieben vor leuchtendem Hintergrund
Quelle: Сake78 (3D & photo)

Nach der freundlichen Tendenz zum Wochenauftakt wird der deutsche Aktienmarkt am Dienstagmorgen mit einem Dämpfer erwartet. Rund eine Stunde vor Beginn des Börsenhandels signalisiert der X-Dax ein Minus von 0,5 Prozent auf 24.105 Punkte. Damit würde die psychologisch wichtige 24.000-Punkte-Marke beim Dax wieder näher rücken. Der EuroStox 50, der Leitindex der Euroregion, dürfte am Dienstag 0,4 Prozent tiefer starten.

In die Defensive gehen die Anleger vor den Arbeitsmarktdaten aus den USA, die am Nachmittag mehr Klarheit verschaffen werden über die Lage am Jobmarkt, der für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed neben der Inflation das zweite Kriterium ist. An diesem Dienstag wird nicht nur der Jobbericht für November veröffentlicht. Es werden auch Daten zur Beschäftigung im Oktober nachgeholt, die im Herbst wegen des teilweisen Stillstands der Regierungsbehörden im Zuge des Haushaltsstreits ausgefallen waren.

Einzelaktien im vorbörslichen Überblick

Auch am Dienstag dürften nach den jüngsten Verhandlungen zwischen den USA und der Ukraine um ein mögliches Ende des Ukraine-Krieges die Rüstungsaktien im Blickpunkt stehen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj soll seine Bereitschaft signalisiert haben, auf einen Nato-Beitritt zu verzichten.

Alle beteiligten Seiten werteten die Gespräche in Berlin als Fortschritt, was deutsche Rüstungswerte belastet: Auf der Handelsplattform Tradegate verbuchten Rheinmetall, Renk, Hensoldt und TKMS im Vergleich zum Xetra-Schluss Verluste zwischen 2,7 und 5,5 Prozent.

Der zuletzt schwächelnde Autozulieferer Stabilus will bei seinen Aktionären gut Wetter machen und in kleinerem Maßstab eigene Anteile für bis zu 20 Millionen Euro am Markt zurückkaufen. Die Koblenzer hatten jüngst mit einem schwachen Ausblick auf das neue Geschäftsjahr und mit einer deutlichen Dividendenkürzung enttäuscht. Die Aktie zog auf Tradegate um 2,2 Prozent an.

Wall Street: Dow Jones zeigt weitgehend sich stabil

Die überwiegend mit Technologiewerten bestückte Nasdaq-Börse hat ihre Verluste vom Freitag zum Wochenbeginn leicht ausgeweitet.

IndexPunkteVeränderung
Dow Jones48.416- 0,09 Prozent
S&P 5006.816- 0,16 Prozent
Nasdaq25.067- 0,51 Prozent

Asiens Börsen verzeichnen Verluste

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Dienstag nachgegeben. Die schwächelnde US-Technologiewerte und eine abwartende Haltung vor den US-Arbeitsmarktdaten sorgten auch in Asien für Gegenwind.

IndexPunkteVeränderung
Nikkei 22549.383- 1,30 Prozent
Hang Seng25.628- 1,34 Prozent
CSI 3004.497- 1,20 Prozent
Stimmung in Japans Industrie auf Vierjahreshoch - Zinserhöhung erwartetgestern · 08:17 Uhr · Reuters
Stimmung in Japans Industrie auf Vierjahreshoch - Zinserhöhung erwartet

Renten

Terminkontrakt/AnleiheKurs/RenditeVeränderung in Prozent/in Prozentpunkten
Bund Future127,61+ 0,09 Prozent
10-jährige Bundesanleihen2.85+ 0,005 Prozentpunkte
10-jährige US-Anleihen4.16- 0,015 Prozentpunkte
US-Anleihen: Kursgewinne - Verunsicherung an den Aktienmärktengestern · 17:57 Uhr · dpa-AFX

Devisen

WährungspaarKursVeränderung
Euro in Dollar1,1751+/- 0,00 Prozent
Dollar in Yen154,85- 0,26 Prozent
Euro in Yen181,97- 0,26 Prozent
Devisen: Euro kaum bewegt vor US-Arbeitsmarktdatenheute · 08:08 Uhr · dpa-AFX

Rohöl

SorteKursVeränderung
Brent60,12 USD- 0,44 USD
WTI56,37 USD- 0,45 USD
Rohstoff
Ölpreise weiter unter Druckheute · 07:28 Uhr · dpa-AFX
Ölpreise weiter unter Druck

Umstufungen von Aktien

- CITI SETZT ADYEN UND FLATEXDEGIRO AUF 'UPSIDE 90-DAY CATALYST WATCH'

- CITIGROUP SENKT ZIEL FÜR GEA GROUP AUF 61,40 (65) EUR - 'NEUTRAL'

- MORGAN STANLEY HEBT GENERAL DYNAMICS AUF 'OVERWEIGHT' - ZIEL 408 USD

- MORGAN STANLEY HEBT L3HARRIS AUF 'OVERWEIGHT' - ZIEL 367 USD

- MORGAN STANLEY SENKT ALLSTATE AUF 'EQUAL-WEIGHT' - ZIEL 215 USD

- MORGAN STANLEY SENKT LOCKHEED AUF 'EQUAL-WEIGHT' - ZIEL 543 USD

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR FERRARI AUF 381 (399) EUR - 'BUY'

- BERENBERG STARTET SOLID STATE MIT 'BUY' - ZIEL 240 PENCE

- CITIGROUP SENKT ZIEL FÜR NESTLE AUF 85 (90) CHF - 'NEUTRAL'

- GOLDMAN SENKT VAT GROUP AUF 'NEUTRAL' (BUY) - ZIEL 376 (371) CHF

- GOLDMAN STARTET BIG YELLOW MIT 'NEUTRAL' - ZIEL 1120 PENCE

- KEEFE, BRUYETTE & WOODS HEBT BANKINTER AUF 'MARKET PERFORM'

Aktien direkt über onvista handeln

- KEEFE, BRUYETTE & WOODS HEBT UNICREDIT AUF 'OUTPERFORM'

- MORGAN STANLEY HEBT APERAM AUF 'OVERWEIGHT' - ZIEL 40 EUR

- MORGAN STANLEY HEBT OUTOKUMPU OYJ AUF 'EQUAL-WEIGHT'

- ODDO BHF STARTET RAIFFEISEN MIT 'OUTPERFORM'

- RBC SENKT ZIEL FÜR FERRARI AUF 435 (460) EUR - 'OUTPERFORM'

Termine Unternehmen 

12:45 USA: Pfizer, Ausblick 2026 (14.00 Uhr Investoren- und Analystencall)

17:00 USA: Cisco Systems, Hauptversammlung

Termine Konjunktur 

01:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/25 (1. Veröffentlichung)

08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 11/25

09:00 ESP: Arbeitskosten Q3/25

09:15 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/25 (1. Veröffentlichung)

09:30 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/25 (1. Veröffentlichung)

10:00 ITA: Verbraucherpreise 11/25 (endgültig)

10:00 EUR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/25 (1. Veröffentlichung)

10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/25 (1. Veröffentlichung)

11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 12/25

11:00 EUR: Handelsbilanz 10/25

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 10/25 und 11/25

14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 10/25

15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/25 (1. Veröffentlichung)

16:00 USA: Lagerbestände 9/25

(mit Material von dpa-AFX)

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
D
DAX
Rheinmetall
D
Dow Jones
U
US Tech 100
S
S&P 500
RENK
Ö
Ölpreis Brent
N
NASDAQ 100
Hensoldt
TKMS
E
EURO STOXX 50
N
Nikkei
Nestlé
Pfizer
E
Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/C1
Ferrari
Cisco
UniCredit
Raiffeisen
GEA Group
flatexDEGIRO
Ö
Ölpreis WTI
Stabilus
Dow
Euro / Yen (Yenkurs)
Adyen
Citigroup
S&P Global
H
Hang Seng
Morgan Stanley
General Dynamics
VAT Group
D
DAX (Kursindex)
NASDAQ
X
X-DAX
Allstate
Aperam
Outokumpu
Tradegate
GEA
Bankinter
Big Yellow Group
A
ALLSTATE CORP.
SP Group
Solid State
Market Ltd.

Das könnte dich auch interessieren

Vorbörse 15.12.2025
Dax dürfte freundlich in die Woche startengestern, 08:25 Uhr · onvista
Dax als Wort auf Chart
Vorbörse 12.12.2025
Positiver Start - Dax nimmt Vormonatshoch ins Visier12. Dez. · onvista
Positiver Start - Dax nimmt Vormonatshoch ins Visier
Dax Vorbörse 11.12.2025
Dax startet schwächer in den Handel - Oracle belastet11. Dez. · onvista
Dax startet schwächer in den Handel - Oracle belastet
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Kolumne von Stefan Riße
„KI“-Shape-Economy14. Dez. · onvista-Partners
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden