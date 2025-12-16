Dax schwächer erwartet: Anleger halten sich vor US-Jobdaten zurück

Nach der freundlichen Tendenz zum Wochenauftakt wird der deutsche Aktienmarkt am Dienstagmorgen mit einem Dämpfer erwartet. Rund eine Stunde vor Beginn des Börsenhandels signalisiert der X-Dax ein Minus von 0,5 Prozent auf 24.105 Punkte. Damit würde die psychologisch wichtige 24.000-Punkte-Marke beim Dax wieder näher rücken. Der EuroStox 50, der Leitindex der Euroregion, dürfte am Dienstag 0,4 Prozent tiefer starten.

In die Defensive gehen die Anleger vor den Arbeitsmarktdaten aus den USA, die am Nachmittag mehr Klarheit verschaffen werden über die Lage am Jobmarkt, der für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed neben der Inflation das zweite Kriterium ist. An diesem Dienstag wird nicht nur der Jobbericht für November veröffentlicht. Es werden auch Daten zur Beschäftigung im Oktober nachgeholt, die im Herbst wegen des teilweisen Stillstands der Regierungsbehörden im Zuge des Haushaltsstreits ausgefallen waren.

Einzelaktien im vorbörslichen Überblick

Auch am Dienstag dürften nach den jüngsten Verhandlungen zwischen den USA und der Ukraine um ein mögliches Ende des Ukraine-Krieges die Rüstungsaktien im Blickpunkt stehen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj soll seine Bereitschaft signalisiert haben, auf einen Nato-Beitritt zu verzichten.

Alle beteiligten Seiten werteten die Gespräche in Berlin als Fortschritt, was deutsche Rüstungswerte belastet: Auf der Handelsplattform Tradegate verbuchten Rheinmetall, Renk, Hensoldt und TKMS im Vergleich zum Xetra-Schluss Verluste zwischen 2,7 und 5,5 Prozent.

Der zuletzt schwächelnde Autozulieferer Stabilus will bei seinen Aktionären gut Wetter machen und in kleinerem Maßstab eigene Anteile für bis zu 20 Millionen Euro am Markt zurückkaufen. Die Koblenzer hatten jüngst mit einem schwachen Ausblick auf das neue Geschäftsjahr und mit einer deutlichen Dividendenkürzung enttäuscht. Die Aktie zog auf Tradegate um 2,2 Prozent an.

Wall Street: Dow Jones zeigt weitgehend sich stabil

Die überwiegend mit Technologiewerten bestückte Nasdaq-Börse hat ihre Verluste vom Freitag zum Wochenbeginn leicht ausgeweitet.

Index Punkte Veränderung Dow Jones 48.416 - 0,09 Prozent S&P 500 6.816 - 0,16 Prozent Nasdaq 25.067 - 0,51 Prozent

Asiens Börsen verzeichnen Verluste

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Dienstag nachgegeben. Die schwächelnde US-Technologiewerte und eine abwartende Haltung vor den US-Arbeitsmarktdaten sorgten auch in Asien für Gegenwind.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 49.383 - 1,30 Prozent Hang Seng 25.628 - 1,34 Prozent CSI 300 4.497 - 1,20 Prozent

Renten

Terminkontrakt/Anleihe Kurs/Rendite Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten Bund Future 127,61 + 0,09 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2.85 + 0,005 Prozentpunkte 10-jährige US-Anleihen 4.16 - 0,015 Prozentpunkte

Devisen

Währungspaar Kurs Veränderung Euro in Dollar 1,1751 +/- 0,00 Prozent Dollar in Yen 154,85 - 0,26 Prozent Euro in Yen 181,97 - 0,26 Prozent

Rohöl

Sorte Kurs Veränderung Brent 60,12 USD - 0,44 USD WTI 56,37 USD - 0,45 USD

Umstufungen von Aktien

- CITI SETZT ADYEN UND FLATEXDEGIRO AUF 'UPSIDE 90-DAY CATALYST WATCH'

- CITIGROUP SENKT ZIEL FÜR GEA GROUP AUF 61,40 (65) EUR - 'NEUTRAL'

- MORGAN STANLEY HEBT GENERAL DYNAMICS AUF 'OVERWEIGHT' - ZIEL 408 USD

- MORGAN STANLEY HEBT L3HARRIS AUF 'OVERWEIGHT' - ZIEL 367 USD

- MORGAN STANLEY SENKT ALLSTATE AUF 'EQUAL-WEIGHT' - ZIEL 215 USD

- MORGAN STANLEY SENKT LOCKHEED AUF 'EQUAL-WEIGHT' - ZIEL 543 USD

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR FERRARI AUF 381 (399) EUR - 'BUY'

- BERENBERG STARTET SOLID STATE MIT 'BUY' - ZIEL 240 PENCE

- CITIGROUP SENKT ZIEL FÜR NESTLE AUF 85 (90) CHF - 'NEUTRAL'

- GOLDMAN SENKT VAT GROUP AUF 'NEUTRAL' (BUY) - ZIEL 376 (371) CHF

- GOLDMAN STARTET BIG YELLOW MIT 'NEUTRAL' - ZIEL 1120 PENCE

- KEEFE, BRUYETTE & WOODS HEBT BANKINTER AUF 'MARKET PERFORM'

- KEEFE, BRUYETTE & WOODS HEBT UNICREDIT AUF 'OUTPERFORM'

- MORGAN STANLEY HEBT APERAM AUF 'OVERWEIGHT' - ZIEL 40 EUR

- MORGAN STANLEY HEBT OUTOKUMPU OYJ AUF 'EQUAL-WEIGHT'

- ODDO BHF STARTET RAIFFEISEN MIT 'OUTPERFORM'

- RBC SENKT ZIEL FÜR FERRARI AUF 435 (460) EUR - 'OUTPERFORM'

Termine Unternehmen

12:45 USA: Pfizer, Ausblick 2026 (14.00 Uhr Investoren- und Analystencall)

17:00 USA: Cisco Systems, Hauptversammlung

Termine Konjunktur

01:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/25 (1. Veröffentlichung)

08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 11/25

09:00 ESP: Arbeitskosten Q3/25

09:15 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/25 (1. Veröffentlichung)

09:30 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/25 (1. Veröffentlichung)

10:00 ITA: Verbraucherpreise 11/25 (endgültig)

10:00 EUR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/25 (1. Veröffentlichung)

10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/25 (1. Veröffentlichung)

11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 12/25

11:00 EUR: Handelsbilanz 10/25

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 10/25 und 11/25

14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 10/25

15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/25 (1. Veröffentlichung)

16:00 USA: Lagerbestände 9/25

(mit Material von dpa-AFX)