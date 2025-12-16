Devisen: Euro kaum bewegt vor US-Arbeitsmarktdaten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Dienstag im frühen Handel kaum bewegt. Ein Euro kostete am Morgen 1,1752 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Vortag auf 1,1753 Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8508 Euro.

Zurückhaltung prägt das Geschehen vor wichtigen US-Konjunkturdaten. Impulse könnten im Tagesverlauf insbesondere von den Arbeitsmarktdaten kommen. Diese dürften am Nachmittag mehr Klarheit über die Lage am Jobmarkt liefern, der für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed neben der Inflation das zweite Kernkriterium ist. An diesem Dienstag wird nicht nur der Jobbericht für November veröffentlicht. Es werden auch Daten zur Beschäftigung im Oktober nachgeholt, die im Herbst wegen des teilweisen Stillstands der Regierungsbehörden im Zuge des Haushaltsstreits ausgefallen waren. Bei ihrer jüngsten Zinssenkung konnte sich die US-Notenbank noch nicht auf die Daten stützen./jha/stk