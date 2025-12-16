Devisen: Eurokurs gestiegen - EZB-Referenzkurs: 1,1776 US-Dollar
dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Dienstag gestiegen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1776 (Montag: 1,1753) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8491 (0,8508) Euro.
Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,87640 (0,87790) britische Pfund, 182,07 (182,32) japanische Yen und 0,9351 (0,9355) Schweizer Franken fest./yyzz/DP/jsl
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
Premium-Beiträge
Die Nemetschek-Aktie steht vor einem möglichen Comebackheute, 14:30 Uhr · onvista
PlusTrading-Impuls
Der nächste große Durchbruch im Abnehmmarkt – und warum Trader jetzt genau hinschauen solltengestern, 11:17 Uhr · onvista
PlusChartzeit Eilmeldung