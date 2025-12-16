Dow Jones® im Chart-Check: 2026: Zwei Charts, die Sie kennen sollten! - HSBC DailyTradingTV 16.12.25
HSBC · Uhr
In dieser Ausgabe von #HSBC Daily Trading TV analysiert Jörg Scherer, Leiter Technische Analyse HSBC Deutschland, den #DowJones®.
►Weitere Chartanalysen unter https://grp.hsbc/6054RHNn8
►Weitere Infos: https://grp.hsbc/6055RHNnD
►Lesen Sie bitte die Werbe- und Lizenzhinweise unter https://grp.hsbc/6056RHNnE
►Kennen Sie schon unseren Instagram-Account? https://grp.hsbc/6057RHNn1
Das könnte dich auch interessieren
Rohstoffanalyse 11.12.2025Kupfer, Mais und Öl im Check: Sind wir am Beginn eines neuen Zyklus?11. Dez. · onvista
Britische GroßbankBaFin klopft Deutschland-Tochter der Standard Chartered auf die Fingerheute, 10:08 Uhr · Reuters
Premium-Beiträge
Die Nemetschek-Aktie steht vor einem möglichen Comebackheute, 14:30 Uhr · onvista
PlusTrading-Impuls
Der nächste große Durchbruch im Abnehmmarkt – und warum Trader jetzt genau hinschauen solltengestern, 11:17 Uhr · onvista
PlusChartzeit Eilmeldung