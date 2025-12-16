Echoworx erhält FSQS-Zertifizierung für die Niederlande und stärkt damit das Vertrauen in den Schutz von Finanzdaten

Der führende Anbieter von Verschlüsselungslösungen vertieft sein Engagement für den europäischen Finanzsektor mit einer strengen neuen Lieferantenqualifizierung, die auf der bestehenden Zertifizierung für Großbritannien und Irland aufbaut.

Echoworx, ein weltweit führender Anbieter von E-Mail- und Datenverschlüsselung, gibt stolz bekannt, dass es den Status eines registrierten Lieferanten des Financial Services Qualification System (FSQS) für die Niederlande erreicht hat. Diese Zertifizierung unterstreicht eindrucksvoll das Engagement von Echoworx für höchste Standards in Bezug auf Sicherheit und Compliance.

Diese Errungenschaft erweitert die bestehende FSQS-Zertifizierung des Unternehmens für Großbritannien und Irland, die 2020 erworben wurde. Durch den erfolgreichen Abschluss der strengen Qualifizierung für die Niederlande unterstreicht Echoworx seine Ausrichtung auf die strengen Anforderungen des europäischen Finanzmarktes. Das von Hellios verwaltete FSQS-System bietet einen einheitlichen, zuverlässigen Standard für die Überprüfung von Drittanbietern und rationalisiert die Beschaffung für große Banken und Finanzinstitute.

Stellen Sie sich FSQS als einen Hochsicherheitspass für Technologiepartner vor. Er belegt, dass ein Lieferant einer umfassenden Prüfung seiner Unternehmensführung, Sicherheitskontrollen und Betriebsprozesse unterzogen wurde. Für niederländische Finanzinstitute vereinfacht diese Qualifizierung die Due Diligence und bietet einen vertrauenswürdigen Maßstab für die Bewertung der Fähigkeiten von Echoworx. Sie beseitigt Reibungsverluste im Beschaffungsprozess und stellt gleichzeitig sicher, dass die Partner die anspruchsvollsten Sicherheits- und Datenschutzanforderungen der Branche erfüllen.

Diese doppelte Zertifizierung in wichtigen europäischen Märkten unterstreicht eine grundlegende Wahrheit: Cyber-Bedrohungen kennen keine Grenzen, daher dürfen auch Sicherheitsstandards keine Grenzen kennen. Da Finanzdienstleistungen zunehmend vernetzt sind, ist der Bedarf an verifizierten, robusten Verschlüsselungslösungen wichtiger denn je. Die Zusammenarbeit mit einem FSQS-zertifizierten Anbieter wie Echoworx gibt Finanzinstituten die Gewissheit, dass ihre sensiblen Kommunikationen durch eine widerstandsfähige und bewährte Plattform geschützt sind.

Der erweiterte FSQS-Status von Echoworx bekräftigt das Versprechen des Unternehmens, nicht nur innovative Verschlüsselungstechnologie zu liefern, sondern auch nachweisbare Sicherheit.

Über Echoworx

Echoworx ist ein weltweit anerkannter Anbieter von sicheren E-Mail-Lösungen und bietet eine anpassbare Verschlüsselungsplattform, die nahtlose Kommunikationssicherheit für Privatpersonen und Unternehmen gewährleistet. Echoworx genießt das Vertrauen führender GDPR-, NIS 2-, KRITIS- und DORA-konformer Organisationen in über 30 Ländern und macht sichere Kommunikation mühelos. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.echoworx.com/.

