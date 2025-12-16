W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-Adhoc: GRAMMER AG: Wechsel im Vorsitz des Aufsichtsrats

EQS Group · Uhr
EQS-Ad-hoc: GRAMMER Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Personalie
GRAMMER AG: Wechsel im Vorsitz des Aufsichtsrats

16.12.2025 / 10:26 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

GRAMMER AG: Wechsel im Vorsitz des Aufsichtsrats

Ursensollen, 16. Dezember 2025 – Der Aufsichtsrat der GRAMMER AG (ISIN DE0005895403) hat auf seiner heutigen Sitzung das Aufsichtsratsmitglied Dr. Markus Lauer mit Wirkung zum 01. Januar 2026 zum neuen Vorsitzenden des Gremiums gewählt. Er löst Dr.-Ing. Ping He ab, der den Vorsitz aus persönlichen Gründen zum 31. Dezember 2025 niedergelegt hat. Das Mandat als Mitglied des Aufsichtsrats, für das Dr.-Ing. Ping He bis zur Hauptversammlung 2030 gewählt ist, wird er weiterhin ausüben.

Der Vorstand
GRAMMER AG

Kontakt:

GRAMMER Aktiengesellschaft

Katerina Koch

Tel.: 09621 66 2222

investor-relations@grammer.com

Ende der Insiderinformation

16.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:GRAMMER Aktiengesellschaft
Grammer-Allee 2
92289 Ursensollen
Deutschland
Telefon:+49 (0)9621 66-0
Fax:+49 (0)9621 66-31000
E-Mail:investor-relations@grammer.com
Internet:www.grammer.com
ISIN:DE0005895403, DE0005895403
WKN:589540, 589540
Börsen:Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID:2246434
Ende der MitteilungEQS News-Service

2246434 16.12.2025 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Grammer

