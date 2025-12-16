EQS-Adhoc: SYNBIOTIC SE: DURCHFÜHRUNG EINER KAPITALERHÖHUNG BESCHLOSSEN

EQS-Ad-hoc: SYNBIOTIC SE / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

SYNBIOTIC SE: DURCHFÜHRUNG EINER KAPITALERHÖHUNG BESCHLOSSEN



16.12.2025 / 17:16 CET/CEST

Insiderinformation gem. Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (Ad hoc-Mitteilung)

DURCHFÜHRUNG EINER KAPITALERHÖHUNG BESCHLOSSEN

Düsseldorf, 16.12.2025 – Die SYNBIOTIC SE (die „Gesellschaft“) hat heute beschlossen, von dem bestehenden genehmigten Kapital 2024 teilweise Gebrauch zu machen und das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu EUR 200.000,00 durch Ausgabe von bis zu 200.000 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von EUR 1,00 je Aktie (die „Neuen Aktien“) gegen Bareinlagen zu erhöhen. Die Neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2024 gewinnberechtigt. Das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre wird ausgeschlossen. Zur Zeichnung und Übernahme der Neuen Aktien zum Platzierungspreis in Höhe von EUR 1,70 wird die Small & Mid Cap Investmentbank AG, München zugelassen

Der Nettoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung soll dem Wachstum der Gesellschaft dienen.

Über SYNBIOTIC SE:

SYNBIOTIC ist eine börsengelistete Unternehmensgruppe im Medizinalcannabis und Industriehanf-Sektor mit einer auf Europa fokussierten Buy-and-Build-Investmentstrategie. Die Gruppe umfasst die gesamte Wertschöpfungskette vom Anbau über die Produktion bis zum Handel – vom Feld bis ins Regal. Kerngeschäfte der Tochterunternehmen sind die Forschung und Entwicklung, die Produktion sowie die Vermarktung von Medizinalcannabis, Industriehanf und CBD-Produkten.

SYNBIOTIC verfolgt die klare paneuropäische Strategie mit ihren Geschäftsbereichen weiter zu expandieren, um so die relevanten Wachstumsmärkte abzudecken und gleichzeitig durch Diversifikation Risiken zu minimieren und die Chancen für Investoren zu erhöhen.

Weitere Informationen stehen unterhttp://www.synbiotic.com bereit.



Kontakt:

Daniel Kruse

Geschäftsführender Direktor

ir@synbiotic.com

Ende der Insiderinformation

ISIN: DE000A3E5A59 WKN: A3E5A5

