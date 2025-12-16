EQS-AFR: Elmos Semiconductor SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
Elmos Semiconductor SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
16.12.2025 / 13:28 CET/CEST
Hiermit gibt die Elmos Semiconductor SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 19.03.2026
Ort:
https://www.elmos.com/ueber-elmos/investor/finanzberichte.html
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 19.03.2026
Ort:
https://www.elmos.com/ueber-elmos/investor/finanzberichte.html
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 19.03.2026
Ort:
https://www.elmos.com/english/about-elmos/investor/financial-reports.html
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 04.08.2026
Ort:
https://www.elmos.com/ueber-elmos/investor/finanzberichte.html
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 04.08.2026
Ort:
https://www.elmos.com/english/about-elmos/investor/financial-reports.html
Sprache:
Deutsch
Unternehmen:
Elmos Semiconductor SE
|Werkstättenstraße 18
|51379 Leverkusen
|Deutschland
|Internet:
|http://www.elmos.com
