EQS-AFR: Elmos Semiconductor SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Elmos Semiconductor SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Elmos Semiconductor SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



16.12.2025 / 13:28 CET/CEST

Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Hiermit gibt die Elmos Semiconductor SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 19.03.2026

Ort:

https://www.elmos.com/ueber-elmos/investor/finanzberichte.html

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 19.03.2026

Ort:

https://www.elmos.com/ueber-elmos/investor/finanzberichte.html

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 19.03.2026

Ort:

https://www.elmos.com/english/about-elmos/investor/financial-reports.html

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 04.08.2026

Ort:

https://www.elmos.com/ueber-elmos/investor/finanzberichte.html

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 04.08.2026

Ort:

https://www.elmos.com/english/about-elmos/investor/financial-reports.html

Sprache: Deutsch Unternehmen: Elmos Semiconductor SE Werkstättenstraße 18 51379 Leverkusen Deutschland Internet: http://www.elmos.com

