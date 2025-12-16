W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-AFR: Elmos Semiconductor SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

EQS Group · Uhr
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Elmos Semiconductor SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Elmos Semiconductor SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

16.12.2025 / 13:31 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Elmos Semiconductor SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 05.05.2026

Ort:

https://www.elmos.com/ueber-elmos/investor/finanzberichte.html

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 05.05.2026

Ort:

https://www.elmos.com/english/about-elmos/investor/financial-reports.html

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 10.11.2026

Ort:

https://www.elmos.com/ueber-elmos/investor/finanzberichte.html

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 10.11.2026

Ort:

https://www.elmos.com/english/about-elmos/investor/financial-reports.html

16.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Elmos Semiconductor SE
Werkstättenstraße 18
51379 Leverkusen
Deutschland
Internet:http://www.elmos.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

2246588 16.12.2025 CET/CEST

Elmos

