EQS-AFR: Energiekontor AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Energiekontor AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Energiekontor AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



16.12.2025 / 12:05 CET/CEST

Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Hiermit gibt die Energiekontor AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 31.03.2026

Ort:

https://www.energiekontor.de/investor-relations/finanzberichte.html

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 31.03.2026

Ort:

https://www.energiekontor.de/investor-relations/finanzberichte.html

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 31.03.2026

Ort:

https://www.energiekontor.de/investor-relations/finanzberichte.html

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 31.03.2026

Ort:

https://www.energiekontor.de/en/investor-relations/financial-reports.html

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 13.08.2026

Ort:

https://www.energiekontor.de/investor-relations/finanzberichte.html

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 13.08.2026

Ort:

https://www.energiekontor.de/en/investor-relations/financial-reports.html

16.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: Energiekontor AG Mary-Somerville-Straße 5 28359 Bremen Deutschland Internet: www.energiekontor.de

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2246530 16.12.2025 CET/CEST