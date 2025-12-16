EQS-AFR: Energiekontor AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Energiekontor AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Energiekontor AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen



16.12.2025 / 12:06 CET/CEST

Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Hiermit gibt die Energiekontor AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 13.05.2026

Ort:

https://www.energiekontor.de/investor-relations/finanzberichte.html

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 13.05.2026

Ort:

https://www.energiekontor.de/en/investor-relations/financial-reports.html

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 12.11.2026

Ort:

https://www.energiekontor.de/investor-relations/finanzberichte.html

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 12.11.2026

Ort:

https://www.energiekontor.de/en/investor-relations/financial-reports.html

16.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: Energiekontor AG Mary-Somerville-Straße 5 28359 Bremen Deutschland Internet: www.energiekontor.de

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2246538 16.12.2025 CET/CEST