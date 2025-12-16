EQS-AFR: Energiekontor AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Energiekontor AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Energiekontor AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
16.12.2025 / 12:06 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Hiermit gibt die Energiekontor AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 13.05.2026
Ort:
https://www.energiekontor.de/investor-relations/finanzberichte.html
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 13.05.2026
Ort:
https://www.energiekontor.de/en/investor-relations/financial-reports.html
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 12.11.2026
Ort:
https://www.energiekontor.de/investor-relations/finanzberichte.html
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 12.11.2026
Ort:
https://www.energiekontor.de/en/investor-relations/financial-reports.html
16.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Energiekontor AG
|Mary-Somerville-Straße 5
|28359 Bremen
|Deutschland
|Internet:
|www.energiekontor.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2246538 16.12.2025 CET/CEST