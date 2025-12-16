W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-AFR: Energiekontor AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Energiekontor AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Energiekontor AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

16.12.2025 / 12:06 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Energiekontor AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 13.05.2026

Ort:

https://www.energiekontor.de/investor-relations/finanzberichte.html

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 13.05.2026

Ort:

https://www.energiekontor.de/en/investor-relations/financial-reports.html

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 12.11.2026

Ort:

https://www.energiekontor.de/investor-relations/finanzberichte.html

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 12.11.2026

Ort:

https://www.energiekontor.de/en/investor-relations/financial-reports.html

16.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Energiekontor AG
Mary-Somerville-Straße 5
28359 Bremen
Deutschland
Internet:www.energiekontor.de
Ende der MitteilungEQS News-Service

2246538 16.12.2025 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Energiekontor

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Kolumne von Stefan Riße
„KI“-Shape-Economy14. Dez. · onvista-Partners
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden