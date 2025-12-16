EQS-AFR: Invesco Digital Markets plc: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Invesco Digital Markets plc / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Invesco Digital Markets plc: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



16.12.2025 / 10:00 CET/CEST

Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG







Hiermit gibt die Invesco Digital Markets plc bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 18.12.2025

Ort:

https://www.invesco.com/de/de/financial-products/etfs/invesco-physical-bitcoin.html#Dokumente

Sprache: Deutsch Unternehmen: Invesco Digital Markets plc 44 Esplanade JE4 9WG St. Helier, Jersey Jersey Guernsey

