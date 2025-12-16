EQS-AFR: Invesco Digital Markets plc: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Invesco Digital Markets plc / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Invesco Digital Markets plc: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
16.12.2025 / 10:00 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Hiermit gibt die Invesco Digital Markets plc bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 18.12.2025
Ort:
https://www.invesco.com/de/de/financial-products/etfs/invesco-physical-bitcoin.html#Dokumente
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Invesco Digital Markets plc
|44 Esplanade
|JE4 9WG St. Helier, Jersey
|Jersey Guernsey
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2246040 16.12.2025 CET/CEST
