EQS-AFR: Ringmetall SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

Hiermit gibt die Ringmetall SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 24.04.2026

Ort:

https://ringmetall.de/investor-relations/finanzberichte/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 24.04.2026

Ort:

https://ringmetall.de/en/investor-relations/financial-reports-2/

Berichtsart: Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 27.08.2026

Ort:

https://ringmetall.de/investor-relations/finanzberichte/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 27.08.2026

Ort:

https://ringmetall.de/en/investor-relations/financial-reports-2/

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 24.04.2026

Ort:

https://ringmetall.de/investor-relations/finanzberichte/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 24.04.2026

Ort:

https://ringmetall.de/en/investor-relations/financial-reports-2/

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 27.08.2026

Ort:

https://ringmetall.de/investor-relations/finanzberichte/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 27.08.2026

Ort:

https://ringmetall.de/en/investor-relations/financial-reports-2/

