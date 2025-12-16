EQS-AFR: Ringmetall SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Ringmetall SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Ringmetall SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
16.12.2025 / 10:41 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Hiermit gibt die Ringmetall SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 24.04.2026
Ort:
https://ringmetall.de/investor-relations/finanzberichte/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 24.04.2026
Ort:
https://ringmetall.de/en/investor-relations/financial-reports-2/
Berichtsart: Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 27.08.2026
Ort:
https://ringmetall.de/investor-relations/finanzberichte/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 27.08.2026
Ort:
https://ringmetall.de/en/investor-relations/financial-reports-2/
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 24.04.2026
Ort:
https://ringmetall.de/investor-relations/finanzberichte/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 24.04.2026
Ort:
https://ringmetall.de/en/investor-relations/financial-reports-2/
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 27.08.2026
Ort:
https://ringmetall.de/investor-relations/finanzberichte/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 27.08.2026
Ort:
https://ringmetall.de/en/investor-relations/financial-reports-2/
16.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Ringmetall SE
|Innere Wiener Str. 9
|81667 München
|Deutschland
|Internet:
|www.ringmetall.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2246468 16.12.2025 CET/CEST