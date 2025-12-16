W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-AFR: Ringmetall SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Ringmetall SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Ringmetall SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

16.12.2025 / 10:41 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Ringmetall SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 24.04.2026

Ort:

https://ringmetall.de/investor-relations/finanzberichte/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 24.04.2026

Ort:

https://ringmetall.de/en/investor-relations/financial-reports-2/

Berichtsart: Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 27.08.2026

Ort:

https://ringmetall.de/investor-relations/finanzberichte/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 27.08.2026

Ort:

https://ringmetall.de/en/investor-relations/financial-reports-2/

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 24.04.2026

Ort:

https://ringmetall.de/investor-relations/finanzberichte/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 24.04.2026

Ort:

https://ringmetall.de/en/investor-relations/financial-reports-2/

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 27.08.2026

Ort:

https://ringmetall.de/investor-relations/finanzberichte/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 27.08.2026

Ort:

https://ringmetall.de/en/investor-relations/financial-reports-2/

Ringmetall

