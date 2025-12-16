W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-DD: AUTO1 Group SE: Markus Boser, Verkauf von 88.377 Aktien, unter anderem zur Begleichung von Steuern und Abgaben, die infolge der Aktienausgabe im Rahmen der Abwicklung von virtuellen ...

EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

16.12.2025 / 18:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Markus
Nachname(n):Boser

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

AUTO1 Group SE

b) LEI

391200S2LPXG5ZD5G304 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000A2LQ884

b) Art des Geschäfts

Verkauf von 88.377 Aktien, unter anderem zur Begleichung von Steuern und Abgaben, die infolge der Aktienausgabe im Rahmen der Abwicklung von virtuellen Aktienoptionen aus dem Long-Term Incentive Plan 2023 angefallen sind
Geschäft i.R. eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
24,263 EUR2.144.291,151 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
24,2630 EUR2.144.291,1510 EUR

e) Datum des Geschäfts

09.12.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

Sprache:Deutsch
Unternehmen:AUTO1 Group SE
Bergmannstraße 72
10961 Berlin
Deutschland
Internet:https://ir.auto1-group.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

102518 16.12.2025 CET/CEST

Auto1

