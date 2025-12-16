EQS-DD: AUTO1 Group SE: Markus Boser, Verkauf von 88.377 Aktien, unter anderem zur Begleichung von Steuern und Abgaben, die infolge der Aktienausgabe im Rahmen der Abwicklung von virtuellen ...
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
16.12.2025 / 18:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Markus
|Nachname(n):
|Boser
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|AUTO1 Group SE
b) LEI
|391200S2LPXG5ZD5G304
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000A2LQ884
b) Art des Geschäfts
|Verkauf von 88.377 Aktien, unter anderem zur Begleichung von Steuern und Abgaben, die infolge der Aktienausgabe im Rahmen der Abwicklung von virtuellen Aktienoptionen aus dem Long-Term Incentive Plan 2023 angefallen sind
|Geschäft i.R. eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|24,263 EUR
|2.144.291,151 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|24,2630 EUR
|2.144.291,1510 EUR
e) Datum des Geschäfts
|09.12.2025; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|AUTO1 Group SE
|Bergmannstraße 72
|10961 Berlin
|Deutschland
|Internet:
|https://ir.auto1-group.com
