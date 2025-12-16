EQS-DD: NFON AG: Milestone Venture Capital GmbH, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



16.12.2025 / 23:03 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Name und Rechtsform: Milestone Venture Capital GmbH

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Günter Nachname(n): Müller Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

NFON AG

b) LEI

391200FZ5TRMIHIK0S97

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A0N4N52

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 3,800000 EUR 874.000,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 3,800000 EUR 874.000,00 EUR

e) Datum des Geschäfts

11.12.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

