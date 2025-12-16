EQS-DD: ProSiebenSat.1 Media SE: Dr. Katrin Burkhardt, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



16.12.2025 / 10:33 CET/CEST

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Dr. Vorname: Katrin Nachname(n): Burkhardt

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

ProSiebenSat.1 Media SE

b) LEI

529900NY0WWQUKOMWQ37

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000PSM7770

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 4,716 EUR 20.750,40 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 4,716 EUR 20.750,40 EUR

e) Datum des Geschäfts

15.12.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: LS Exchange MIC: HAMM

