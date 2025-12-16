EQS-DD: ProSiebenSat.1 Media SE: Dr. Katrin Burkhardt, Kauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
16.12.2025 / 10:33 CET/CEST
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Dr.
|Vorname:
|Katrin
|Nachname(n):
|Burkhardt
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Aufsichtsrat
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|ProSiebenSat.1 Media SE
b) LEI
|529900NY0WWQUKOMWQ37
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000PSM7770
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|4,716 EUR
|20.750,40 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|4,716 EUR
|20.750,40 EUR
e) Datum des Geschäfts
|15.12.2025; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|LS Exchange
|MIC:
|HAMM
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|ProSiebenSat.1 Media SE
|Medienallee 7
|85774 Unterföhring
|Deutschland
|Internet:
|www.prosiebensat1.com
