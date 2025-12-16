W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-DD: ProSiebenSat.1 Media SE: Dr. Katrin Burkhardt, Kauf

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:


Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

16.12.2025 / 10:33 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:Dr.
Vorname:Katrin
Nachname(n):Burkhardt

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

ProSiebenSat.1 Media SE

b) LEI

529900NY0WWQUKOMWQ37 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000PSM7770

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
4,716 EUR20.750,40 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
4,716 EUR20.750,40 EUR

e) Datum des Geschäfts

15.12.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name:LS Exchange
MIC:HAMM

16.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:ProSiebenSat.1 Media SE
Medienallee 7
85774 Unterföhring
Deutschland
Internet:www.prosiebensat1.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

102512 16.12.2025 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
ProSiebenSat.1 Media

Das könnte dich auch interessieren

EQS-DD: Rheinmetall AG: Murat Küplemez, Kaufgestern, 16:09 Uhr · EQS Group
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Kolumne von Stefan Riße
„KI“-Shape-Economy14. Dez. · onvista-Partners
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden