EQS-News: Banyan Group's Garrya Mu Cang Chai eröffnet in einer nationalen Kulturerbestätte in Nordvietnam

LAO CAI, Vietnam, 16. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Auf 1.500 Metern über dem Meeresspiegel im nördlichen Hochland Vietnams eröffnet Garrya Mu Cang Chai als weltweit größtes Wellness-Resort in Bambusbauweise, das erste Garrya-Anwesen der Banyan Group in Vietnam und Gewinner des World's Best New Wellness Retreat 2025. Auf einem 6,5 Hektar großen, terrassenförmig angelegten Berghang in einer geschützten Landschaft in der Provinz Lao Cai gelegen, bietet das Resort den seltenen Luxus, die Schönheit Nordvietnams so zu erleben, wie sie sein sollte - ruhig, authentisch und frei von kommerziellen Einflüssen. Es liegt auch in einer Region, in der ursprüngliche Hmong-Gemeinschaften leben, deren Traditionen nach Jahrhunderten der Isolation noch bemerkenswert intakt sind.

Architektur, die vom vietnamesischen Bambushandwerk und dem Erbe der Hmong geprägt istBamboo definiert die architektonische Identität des Resorts und spiegelt die Eleganz und den Einfallsreichtum des traditionellen vietnamesischen Bambushandwerks wider. Leichte, von Hmong-Brokat inspirierte Motive ehren das kulturelle Erbe der ursprünglichen Hmong-Familien, die Mu Cang Chai seit Generationen geprägt haben. Die beeindruckende Bambusarchitektur des Resorts, die sich an den fließenden Linien der terrassenförmig angelegten Reisfelder orientiert, sorgt in den öffentlichen Bereichen und den Restaurants für Harmonie zwischen Struktur und Landschaft.

Ein Zufluchtsort für totales WohlbefindenDas Resort verfügt über 110 Zimmer, Suiten und Villen, die alle so gelegen sind, dass sie einen weiten Blick auf die Berge und Terrassenfelder des Nordwestens bieten. Im Mittelpunkt des 8ELEMENTS Spa steht eine erholsame Reise, die sich an den 8 Säulen des Wohlbefindens von Banyan orientiert und traditionelle asiatische Heiltechniken, lokale Kräuterheilmittel und Nordvietnams fortschrittlichsten 13-stufigen Hydrotherapiekreislauf miteinander verbindet. Das ReCharge Gym mit Panoramablick auf die Berge und die Terrasse bereichert das Wellness-Erlebnis zusammen mit Bewegungskursen, Klangschalensitzungen und Barfußpflegen.

Das Wohlbefinden erstreckt sich auch auf die Ernährung: Refresh bietet saisonale Menüs aus Produkten, die mit traditionellen Hmong-Anbautechniken angebaut werden, während Charcoal Grill die vom Leben in den Bergen inspirierte Küche am offenen Feuer hervorhebt. Die Bar am Pool bietet leichte Gerichte und eine herrliche Aussicht.

Abseits der ausgetretenen Pfade in Lao Cai, VietnamIn einer der malerischsten Hochlandlandlandschaften von Lao Cai - nur drei Stunden Fahrt von Sapa über kurvenreiche Bergstraßen - bietet das Resort ein Erlebnis abseits der ausgetretenen Pfade, das eine ruhigere, authentischere Seite der Region zeigt. Auf geführten Wanderungen, in Kunsthandwerk-Workshops und beim Erzählen von Geschichten mit einheimischen Hmong-Künstlern und -Ältesten erhalten die Gäste einen Einblick in die über Generationen erhaltenen Traditionen. Umgeben von geschütztem Kulturerbe, aber weit weg von kommerziellen Menschenmassen, bietet das Resort einen seltenen Zugang zu unberührter Natur und tiefen kulturellen Verbindungen.

Hier können Sie die Pressemappe aufrufen und Bilder herunterladen: .

ÜBER GARRYA MU CANG CHAIGarrya ist eine moderne Wellness-Marke der Banyan-Gruppe, die minimalistische, erholsame Aufenthalte anbietet. Das 2025 eröffnete Garrya Mu Cang Chai ist das erste Haus der Marke in Vietnam und das weltweit größte Resort mit Bambusstruktur, das vietnamesisches Kunsthandwerk, das Erbe der Hmong und regenerative Gastfreundschaft in der Landschaft des nationalen Kulturerbes von Lao Cai miteinander verbindet.

ÜBER DIE BANYAN GRUPPEDie Banyan-Gruppe ist ein weltweit tätiges Hotelunternehmen, das sich auf Wohlbefinden und verantwortungsvolles Handeln konzentriert und 100 Hotels in 15 Ländern unter 10 verschiedenen Marken betreibt.

