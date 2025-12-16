EQS-News: Dr. Joachim Ramming verlässt den Vorstand der MEDICLIN AG zum Ende des Geschäftsjahres 2025

EQS-News: MEDICLIN AG / Schlagwort(e): Personalie

Dr. Joachim Ramming verlässt den Vorstand der MEDICLIN AG zum Ende des Geschäftsjahres 2025



16.12.2025

Offenburg, 16. Dezember 2025. Der Vorstandsvorsitzende der MEDICLIN Aktiengesellschaft, Dr. Joachim Ramming, wird sein Mandat zum Ende des Geschäftsjahres 2025 am 31. Dezember 2025 im besten gegenseitigen Einvernehmen auf eigenen Wunsch niederlegen. Dr. Ramming ist seit Juni 2015 für den Asklepios-Konzern tätig und gehört dem Vorstand der MEDICLIN AG seit August 2021 an; er hat in dieser Zeit die Entwicklung des Unternehmens wesentlich mitgeprägt.

Unter seiner Führung wurden zentrale Transformations- und Wachstumsinitiativen maßgeblich vorangetrieben und umgesetzt. Dazu zählen unter anderem die Etablierung einer GmbH- bzw. GmbH & Co. KG-Struktur für die Kliniken, die Ausrichtung des Teilkonzerns auf die Strategie „MEDICLIN Future“ mit dem Fokus auf Postakut-Medizin und medizinische Rehabilitation sowie die Bereinigung des Akutklinik-Portfolios. Vor diesem Hintergrund und nach Erreichen dieser Meilensteine hat sich Dr. Ramming entschlossen, neue Herausforderungen anzugehen und andere Perspektiven zu erschließen.

„Wir haben großes Verständnis für die Entscheidung von Dr. Ramming“, sagt Dr. Jan Liersch, Aufsichtsratsvorsitzender der MEDICLIN AG. „Er hat MEDICLIN in einer Phase tiefgreifender Veränderung geprägt und wichtige Weichen für die Zukunft des Unternehmens gestellt. Dafür danken wir ihm sehr. Im Namen des gesamten Aufsichtsrats wünsche ich ihm für seine weiteren beruflichen Schritte alles Gute.“

Dr. Joachim Ramming erklärt: „Die vergangenen Jahre bei MEDICLIN waren intensiv, herausfordernd und erfüllend. Die wesentlichen Meilensteine meiner Tätigkeit – die strukturellen und strategischen Neuausrichtungen der Gruppe – sind erreicht. Jetzt ist ein geeigneter Zeitpunkt, den Staffelstab zu übergeben und mich neuen Aufgaben zuzuwenden. Mein besonderer Dank gilt dem gesamten MEDICLIN-Team für das große Engagement, die Offenheit für Veränderungen und die vertrauensvolle Zusammenarbeit.“

Im Zuge der weiter voranschreitenden Fokussierung des Unternehmens auf den Postakut-Bereich hat der Aufsichtsrat der MEDICLIN AG beschlossen, die Vorstandsstrukturen zu verschlanken. Ab dem 1. Januar 2026 wird die Gesellschaft von den bisherigen Vorstandsmitgliedern Tino Fritz (CFO) und Thomas Piefke (COO) geführt. Ziel ist es, die Organisation von MEDICLIN weiterhin effizient auszurichten und Entscheidungs- und Führungsstrukturen zu bündeln.

