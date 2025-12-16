EQS-News: e.Anleihe GmbH fordert nach Antrag der Noratis AG auf Eröffnung eines Schutzschirmverfahrens zeitnah nähere Informationen zur geplanten Sanierung und umfassende Einbindung des gemeinsamen Vertreters

EQS-News: e.Anleihe GmbH / Schlagwort(e): Anleihe

e.Anleihe GmbH fordert nach Antrag der Noratis AG auf Eröffnung eines Schutzschirmverfahrens zeitnah nähere Informationen zur geplanten Sanierung und umfassende Einbindung des gemeinsamen Vertreters



16.12.2025

Corporate News der e.Anleihe GmbH als gemeinsamer Vertreter der Anleihegläubiger der Noratis-Anleihe 2020/2028:



e.Anleihe GmbH fordert nach Antrag der Noratis AG auf Eröffnung eines Schutzschirmverfahrens zeitnah nähere Informationen zur geplanten Sanierung und umfassende Einbindung des gemeinsamen Vertreters

Stuttgart, 16. Dezember 2025 – Die e.Anleihe GmbH, gemeinsamer Vertreter der Anleihegläubiger der von der Noratis AG begebenen Anleihe 2020/2028 (ISIN: DE000A3H2TV6), hat den gestern Abend per Ad hoc-Mitteilung bekanntgegebenen Antrag der Noratis AG auf Eröffnung eines Schutzschirmverfahrens zur Kenntnis genommen und fordert vom Management der Emittentin kurzfristig weitergehende Informationen zur geplanten Sanierung. Dies betrifft insbesondere konkrete Aussagen zur vorgesehenen Ausgestaltung des Schutzschirmverfahrens sowie dem Restrukturierungskonzept einschließlich der vorgesehenen Beiträge der jeweiligen Stakeholder, um beurteilen zu können, ob die Interessen der Anleihegläubiger dabei ausreichend Berücksichtigung finden.

Die Entscheidung des Amtsgerichts Frankfurt am Main, ob dem Antrag auf Eröffnung eines Schutzschirmverfahrens stattgegeben wird, wird zeitnah erwartet.

Wie die Noratis AG mitteilte, werden weitere Gesellschaften der Gruppe ebenfalls unverzüglich entsprechende Anträge auf Eigenverwaltung bzw. Durchführung eines Schutzschirmverfahrens beim zuständigen Amtsgericht einreichen. Nicht von dem Verfahren betroffen sei die Noratis Habitat GmbH.

Als Begründung für den Schritt führt der Vorstand „unzureichende Verhandlungsergebnisse mit den finanzierenden Banken und weiteren Finanzierungspartnern“ an, so dass „eine außergerichtliche Restrukturierung kurzfristig nicht umsetzbar“ sei. Ziel sei es, durch eine Sanierung und Restrukturierung in einem Schutzschirmverfahren eine Fortsetzung der Geschäftstätigkeit der Noratis-Gruppe zu ermöglichen.

Mitte November hatte Noratis ein umfassendes Restrukturierungskonzept angekündigt, das u.a. eine Restrukturierung der Anleihe 2020/2028, einschließlich einer möglichen Anpassung der Rückzahlungsmodalitäten und Reduzierung des Nennbetrags beinhalten sollte.

Die e.Anleihe GmbH wird auf die Anleihegläubiger zukommen und zu einer Informationsveranstaltung einladen, sobald weitere Informationen zum Fortgang des Verfahrens vorliegen.

Ansprechpartner für die Anleihegläubiger:

e.Anleihe GmbH

Tel.: +49 (0) 711 184 2923 – 1

E-Mail: info@elsaesser.co



Ansprechpartner für Medien:

Stefanie Seidlitz

auer communications

E-Mail: info@auer-communications.de

