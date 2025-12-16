EQS-News: Montran startet Montran Africa und unterstreicht damit sein langfristiges Engagement für die finanzielle Zukunft des Kontinents

EQS-News: Montran Corporation / Schlagwort(e): Expansion

Montran startet Montran Africa und unterstreicht damit sein langfristiges Engagement für die finanzielle Zukunft des Kontinents



16.12.2025 / 19:40 CET/CEST

NAIROBI, Kenia, 16. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Montran hat offiziell Montran Africa, seinen regionalen Hauptsitz in Kenia, eröffnet und damit eine neue Ära der Partnerschaft, der Nähe und des Fortschritts für den weltweiten Fintech-Marktführer in einem der dynamischsten Finanzökosysteme der Welt eingeläutet.

Die Veranstaltung, an der Vertreter von Zentralbanken, Finanzinstituten, Regulierungsbehörden sowie Branchenführer aus ganz Afrika teilnahmen, würdigte Montráns jahrzehntelange Partnerschaft mit dem Kontinent sowie die Formalisierung seiner regionalen Aktivitäten. Die in Nairobi ansässige Zentrale wird als Drehscheibe für die Betreuung von Kunden, Unterstützung bei Implementierungen sowie Innovationen in Afrikas sich rasch wandelnder Finanzlandschaft dienen.

„Afrika erlebt eine der spannendsten Transformationen im globalen Finanzwesen", sagte Alexander Esca, Geschäftsführer von Montran. „Der Start von Montran Africa spiegelt unser anhaltendes Engagement für den Kontinent wider. Wir sind seit Langem Teil von Afrikas Entwicklung im Finanzwesen—heute vertiefen wir diese Beziehung noch weiter."

Unter der Leitung von Wohoro Ndohho, regionaler Exekutivdirektor von Montran Africa, wird das neue Büro eine engere Zusammenarbeit mit Kunden, eine schnellere Umsetzung sowie passgenaue Lösungen für die vielfältigen Märkte Afrikas unterstützen. Montrans Systeme unterstützen bereits zentrale nationale sowie regionale Infrastrukturen auf dem gesamten Kontinent und ermöglichen Finanztransaktionen in Echtzeit, sicher sowie interoperabel.

„Dieser Start ist zugleich ein Anlass zum Feiern sowie eine Verpflichtung", sagte Wohoro Ndohho. „Ein Anlass zum Feiern dessen, was wir gemeinsam mit unseren Partnern in ganz Afrika erreicht haben, und die Verpflichtung, dass Montran weiterhin investieren, innovieren sowie zusammenarbeiten wird, um die nächste Generation von Finanzinfrastruktur bereitzustellen, die Inklusion, Widerstandsfähigkeit und Wachstum unterstützt."

In ganz Afrika bilden die Lösungen von Montran das Rückgrat der Finanzmärkte und unterstützen täglich Millionen Nutzer. Von RTGS- und ACH-Systemen über CSDs und IPS-Plattformen bis hin zu Drehscheiben für grenzüberschreitende Zahlungen treibt Montrans Infrastruktur Interoperabilität, Inklusion und Innovation voran. Die Technologien bilden die Grundlage für nationale sowie regionale Finanzsysteme und sorgen für Stabilität, Transparenz sowie kontinuierliche Modernisierung auf verschiedenen Märkten.

Die Einrichtung von Montran Africa markiert ein neues Kapitel in der Partnerschaft des Unternehmens mit dem Kontinent. Da Afrika die digitale Transformation und die grenzüberschreitende Finanzintegration beschleunigt, lädt Montran alle Beteiligten ein, sich dieser gemeinsamen Reise anzuschließen.

Informationen zu Montran

Montran ist der führende Anbieter von Zahlungsverkehrs- sowie Kapitalmarktinfrastrukturlösungen und betreut die weltweit führenden Finanzinstitute mit Installationen sowie Betrieben in über 90 Ländern. Erfahren Sie mehr auf www.montran.com.

