EQS-News: SWLB stärkt Netzresilienz mit Batteriespeichersystem von ADS-TEC Energy

SWLB stärkt Netzresilienz mit Batteriespeichersystem von ADS-TEC Energy



16.12.2025 / 14:30 CET/CEST

Die Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim haben ADS-TEC Energy als Speicherpartner für ihr Holzheizkraftwerk ausgewählt; die Errichtung der Anlage ist für 2026 geplant.

Der BESS5000 mit 5 MWh Kapazität unterstützt die Integration erneuerbarer Energien und erhöht die Flexibilität im lokalen Verteilnetz.

Der Speicher ermöglicht netzdienliche Anwendungen und schafft neue energiewirtschaftliche Optionen für die SWLB.

Dezentrale Speicher stärken kommunale Netze und gelten als Schlüsseltechnologie der lokalen Energiewende.

Nürtingen/ Ludwigsburg

– 16. Dezember 2025 –

ADS-TEC Energy

PLC (NASDAQ: ADSE) hat über den Staatsanzeiger den Zuschlag zur Lieferung eines Batteriespeichersystems für das Holzheizkraftwerk der Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim (SWLB) erhalten. Die Anlage wird 2026 errichtet und umfasst einen BESS5000 mit einer Gesamtkapazität von fünf Megawattstunden. Damit entsteht ein modular aufgebauter Speicher, der gezielt auf die Anforderungen eines kommunalen Energieversorgers ausgelegt ist.

Die technische Planung, die Koordination der Genehmigungsverfahren sowie die Integration von IT- und Cybersecurity-Standards erfolgen in Zusammenarbeit mit der Planungsgruppe SCHNEPF aus Nagold.

Ein lokaler Speicher für mehr Flexibilität

Der Batteriespeicher wird künftig Lastspitzen glätten, Überschüsse zwischenspeichern und das Verteilnetz entlasten. Durch die direkte Anbindung an das Holzheizkraftwerk entsteht ein flexibles System, das Erzeugung, Verbrauch und Marktmechanismen zusammenführt. Solche Speicher ermöglichen eine höhere lokale Nutzung erneuerbarer Energien und reduzieren Engpässe – ein wichtiger Baustein für ein zunehmend dezentrales Energiesystem.

Die Anlage ist darauf ausgelegt, netzdienlich eingesetzt zu werden und an energiewirtschaftlichen Märkten teilzunehmen. Sie erweitert den Handlungsspielraum der SWLB im Verteilnetz, ermöglicht ein flexibles Reagieren auf Lastspitzen und Engpasssituationen und schafft zusätzliche Erlösmöglichkeiten.

Michael Rudloff, COO ADS-TEC Energy: „Das Projekt in Ludwigsburg zeigt, wie sich unsere Batteriespeicher sinnvoll in bestehende kommunale Infrastruktur integrieren lassen. Für die SWLB entsteht eine robuste Anlage, die netzdienlich eingesetzt werden kann und gleichzeitig am Energiemarkt teilnimmt. Unsere modularen Systeme sind für solche Anwendungen ausgelegt: klar strukturiert, sicher im Betrieb und gut skalierbar.“

Kommunale Partner im Fokus

Für ADS-TEC Energy ist das Projekt ein weiterer Baustein in der Zusammenarbeit mit Stadtwerken, die Lösungen benötigen, die sich zuverlässig in bestehende Netze einfügen und wirtschaftlich betreiben lassen. Dezentrale Speicher gelten dabei als Schlüsseltechnologie: Sie erhöhen die Nutzung erneuerbarer Energie vor Ort, reduzieren Engpässe und stärken die Resilienz der lokalen Netze – ohne umfangreiche Netzausbaumaßnahmen.

Über ADS-TEC Energy

Basierend auf mehr als zehn Jahren Erfahrung mit Lithium-Ionen-Technologien entwickelt und produziert ADS-TEC Energy Batteriespeicherlösungen und Schnellladesysteme einschließlich deren Energiemanagementsysteme. Die batteriegestützte Schnellladetechnologie von ADS-TEC Energy ermöglicht Elektrofahrzeugen, auch bei schwachen Stromnetzen ultraschnell zu laden und zeichnet sich durch ein sehr kompaktes Design aus.

Das Unternehmen mit Sitz in Nürtingen, Baden-Württemberg, wurde vom Bundespräsidenten für den Deutschen Zukunftspreis nominiert und 2022 in den „Circle of Excellence“ aufgenommen. Die hohe Qualität und Funktionalität der Batteriesysteme ist auf eine besonders hohe Entwicklungstiefe und Eigenfertigung zurückzuführen. Mit seinen fortschrittlichen Systemplattformen ist ADS-TEC Energy ein wertvoller Partner für Automobilhersteller, Energieversorgungsunternehmen und Ladestellenbetreiber.

Mehr Informationen unter: www.ads-tec-energy.com

