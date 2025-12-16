EQS-PVR: Covestro AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
EQS Stimmrechtsmitteilung: Covestro AG
Covestro AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
16.12.2025 / 16:29 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Stimmrechtsmitteilung
1. Angaben zum Emittenten
2. Grund der Mitteilung
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
5. Datum der Schwellenberührung:
6. Gesamtstimmrechtsanteile
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
10. Sonstige Informationen:
Datum
1. Angaben zum Emittenten
|Name:
|Covestro AG
|Straße, Hausnr.:
|Kaiser-Wilhelm-Allee 60
|PLZ:
|51373
|Ort:
|Leverkusen
Deutschland
|Legal Entity Identifier (LEI):
|3912005AWHKLQ1CPLV11
2. Grund der Mitteilung
|X
|Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten
|Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten
|Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte
|X
|Sonstiger Grund:
Bei dem öffentlichen Übernahmeangebot angediente Aktien
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
|Juristische Person: Morgan Stanley
Registrierter Sitz, Staat: Wilmington, Delaware, Vereinigte Staaten von Amerika
4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
5. Datum der Schwellenberührung:
|10.12.2025
6. Gesamtstimmrechtsanteile
|Anteil Stimmrechte
(Summe 7.a.)
|Anteil Instrumente
(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)
|Summe Anteile
(Summe 7.a. + 7.b.)
|Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
|neu
|0,06 %
|0,01 %
|0,07 %
|207900000
|letzte Mitteilung
|9,72 %
|0,26 %
|9,98 %
|/
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
|ISIN
|absolut
|in %
|direkt
(§ 33 WpHG)
|zugerechnet
(§ 34 WpHG)
|direkt
(§ 33 WpHG)
|zugerechnet
(§ 34 WpHG)
|DE0006062144
|0
|118940
|0 %
|0,06 %
|Summe
|118940
|0,06 %
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
|Art des Instruments
|Fälligkeit / Verfall
|Ausübungszeitraum / Laufzeit
|Stimmrechte absolut
|Stimmrechte in %
|Rückübertragungsanspruch aus Wertpapierleihe Vereinbarungen
|jederzeit
|jederzeit
|16882
|0,01 %
|Summe
|16882
|0,01 %
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
|Art des Instruments
|Fälligkeit / Verfall
|Ausübungszeitraum / Laufzeit
|Barausgleich oder physische Abwicklung
|Stimmrechte absolut
|Stimmrechte in %
|Retail Structured Product
|Vom 16.03.2071 bis 19.09.2073
|jederzeit
|Bar
|84
|0 %
|Equity Swap
|11.12.2025
|jederzeit
|Bar
|2943
|0 %
|Summe
|3027
|0,001455988456 %
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
|Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden.
|X
|Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:
|Unternehmen
|Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher
|Instrumente in %, wenn 5% oder höher
|Summe in %, wenn 5% oder höher
|Morgan Stanley
|%
|%
|%
|Morgan Stanley Capital Management, LLC
|%
|%
|%
|Morgan Stanley Domestic Holdings, LLC
|%
|%
|%
|Morgan Stanley Capital Services LLC
|%
|%
|%
|-
|%
|%
|%
|Morgan Stanley
|%
|%
|%
|Morgan Stanley Capital Management, LLC
|%
|%
|%
|Morgan Stanley & Co. LLC
|%
|%
|%
|-
|%
|%
|%
|Morgan Stanley
|%
|%
|%
|Morgan Stanley International Holdings Inc.
|%
|%
|%
|Morgan Stanley International Limited
|%
|%
|%
|Morgan Stanley Investments (UK)
|%
|%
|%
|Morgan Stanley & Co. International plc
|%
|%
|%
|-
|%
|%
|%
|Morgan Stanley
|%
|%
|%
|Morgan Stanley Capital Management, LLC
|%
|%
|%
|Morgan Stanley Smith Barney LLC
|%
|%
|%
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
|Anteil Stimmrechte
|Anteil Instrumente
|Summe Anteile
|%
|%
|%
10. Sonstige Informationen:
Datum
|16.12.2025
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Covestro AG
|Kaiser-Wilhelm-Allee 60
|51373 Leverkusen
|Deutschland
|Internet:
|www.covestro.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2246608 16.12.2025 CET/CEST
