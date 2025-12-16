Ermittler in Sydney verfolgen nach Anschlag Spur auf die Philippinen

Sydney, 16. Dez (Reuters) - Die Ermittler des Anschlags von Sydney verfolgen eine neue Spur, die auf die Philippinen führt.

Die beiden Täter seien im vergangenen Monat dorthin gereist, teilte die australische Polizei am Dienstag mit. Die Gründe für die Reise würden untersucht. Zudem gehen die Ermittler davon aus, dass die Täter von der Ideologie des Islamischen Staates (IS) inspiriert waren. Im Auto eines der Männer seien zwei selbstgemachte IS-Flaggen gefunden worden. Bei dem Anschlag eines Vaters und seines Sohnes am Sonntag waren 15 Menschen getötet worden.

Als direkte Folge der Tat hat die australische Regierung eine Überprüfung der Waffengesetze eingeleitet. Hintergrund ist die Erkenntnis, dass der 50-jährige Vater seit 2015 einen Waffenschein besaß und sechs Waffen legal registriert hatte. Sein 24-jähriger Sohn war dem Geheimdienst bereits bekannt, nachdem er 2019 Kontakt zu einem verurteilten IS-Terroristen hatte. Er wurde jedoch als ungefährlich eingestuft. Dem Angriff war offenbar eine Täuschung vorausgegangen: Der Sohn hatte seiner Mutter erzählt, er und sein Vater seien auf einem Angelausflug.

Der israelische Botschafter in Australien rief die Regierung zu einem besseren Schutz von Juden auf. Er beschrieb, dass Juden in Australien ihre Gottesdienste hinter verschlossenen Türen und mit Wachschutz abhalten müssten. Am Tatort am Bondi Beach legten unterdessen zahlreiche Menschen Blumen nieder, um der Opfer zu gedenken.

Unter den 15 Todesopfern sind nach neuen Angaben auch eine Holocaust-Überlebende, ein Rabbiner sowie ein zehnjähriges Mädchen. 25 Verletzte werden noch im Krankenhaus behandelt. Auch der Passant, der bei dem Versuch, einen der Täter zu entwaffnen, angeschossen wurde, befindet sich weiterhin im Krankenhaus. Der Anschlag auf eine jüdische Chanukka-Feier gilt als der schwerste mit Schusswaffen in Australien seit fast 30 Jahren.

