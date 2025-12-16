Forbes: Vermögen von Elon Musk dank SpaceX nun bei 677 Mrd Dollar

16. Dez (Reuters) - Der Tesla-Chef Elon Musk besitzt einem Bericht des Magazins "Forbes" zufolge inzwischen als erster Mensch der Welt ein Vermögen von mehr als 600 Milliarden Dollar.

Anlass für den jüngsten Zuwachs sind Berichte, wonach Musks Raumfahrtunternehmen SpaceX bei einem möglichen Börsengang mit 800 Milliarden Dollar bewertet werden könnte. Das würde Musks Vermögen um 168 Milliarden Dollar auf geschätzt 677 Milliarden Dollar erhöhen, erklärte "Forbes". Musk hält einen Anteil von etwa 42 Prozent an SpaceX, das einer Meldung der Nachrichtenagentur Reuters zufolge im kommenden Jahr an die Börse gehen will.

Zu Musks Vermögen trägt zudem seine Beteiligung von rund zwölf Prozent am Elektroautobauer Tesla bei. Dessen Aktien haben in diesem Jahr um 13 Prozent zugelegt. Am Montag stiegen sie um fast vier Prozent, nachdem Musk mitgeteilt hatte, Tesla teste Robotaxis ohne Sicherheitsfahrer auf dem Beifahrersitz. Musks KI-Startup xAI befindet sich einem Medienbericht zufolge zudem in fortgeschrittenen Gesprächen, um 15 Milliarden Dollar an frischem Kapital bei einer Bewertung von 230 Milliarden Dollar einzusammeln.

Im November hatten die Tesla-Aktionäre ein Gehaltspaket im Wert von einer Billion Dollar für Musk gebilligt und damit seine Vision unterstützt, den Elektroautobauer in einen Riesen für Künstliche Intelligenz und Robotik zu verwandeln.

