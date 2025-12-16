Galenica baut Online-Angebot weiter aus und übernimmt Mehrheit an Puravita

Galenica AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme

Medienmitteilung

Galenica erhöht ihre Beteiligung an Puravita auf 80 Prozent und baut ihre digitale Präsenz weiter aus.

Damit erweitert Galenica das Online-Angebot im Drogerie- und Freisortiment.

Galenica erhöht per Anfang Januar 2026 die Beteiligung an der Puravita AG von bisher 34 auf 80 Prozent und wird damit Mehrheitsaktionärin. Mit diesem Schritt diversifiziert Galenica ihr Geschäft weiter und setzt ihre Strategie fort, digitale und stationäre Angebote optimal miteinander zu verknüpfen. Neben dem breiten Apothekennetz vor Ort mit Amavita, Sun Store und Coop Vitality, deren Onlineshops sowie dem Joint Venture mit Redcare im reinen Online-Apothekenmarkt stärkt Galenica das Angebot im Drogeriebereich und insbesondere im Freisortiment.

Stephan Mignot, Chief Marketing Pharmacies und Mitglied der Geschäftsleitung von Galenica, sagt: «Puravita überzeugt durch ausgezeichnete Kundenorientierung und ist sehr gut am Markt positioniert. Durch die Mehrheitsbeteiligung stärkt Galenica das digitale Angebot für Kundinnen und Kunden.»

Relevanz im wachsenden Online-Markt

Puravita verfügt über langjährige Erfahrung im Onlinegeschäft und in der digitalen Kundeninteraktion. Das Unternehmen mit Sitz in Speicher (AR) verfügt mit über 45’000 Produkten über eines der grössten Online-Sortimente im Bereich Apotheken, Drogerien und Reformhaus der Schweiz. Das Onlinegeschäft ist ein zentraler Wachstumstreiber in den Bereichen Gesundheit und Wohlbefinden. Mit der Mehrheitsbeteiligung an Puravita erweitert Galenica ihr Geschäft über Apotheken hinaus.

Gleichzeitig profitiert Puravita von der Marktposition und Infrastruktur von Galenica, insbesondere in den Bereichen Logistik, Sortiment und Marketing. Puravita wurde 2016 gegründet und ist seit 2020 Partnerin von Galenica. Das Unternehmen beschäftigt 48 Mitarbeitende, realisiert einen Nettoumsatz von rund CHF 22 Mio. und wird weiterhin von Gründer Michael Sonderegger geführt.

