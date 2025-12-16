Haben VW & Co. noch eine Chance verdient? Deutsche Autobauer im Check

In dieser Analyse beleuchtet Nico Santura die kritische Phase der deutschen Automobilindustrie anhand der Aktien von Volkswagen, BMW und Mercedes-Benz.

Der Sektor steht vor einem fundamentalen Wandel, der von steigendem globalem Wettbewerb und der Notwendigkeit massiver Investitionen in die Elektromobilität geprägt ist. Die Analyse konzentriert sich auf die zentralen strategischen Entscheidungen, Chancen und Risiken der Konzerne.

Die fundierte Einordnung zeigt: Die Mercedes-Benz Group setzt auf Margenstabilität, während BMW als Vorreiter beim BEV-Wachstum agiert. Im Gegensatz dazu präsentiert sich Volkswagen mit der günstigsten Bewertung als spekulativer Turnaround-Kandidat.

Abschließend liefert die charttechnische Analyse Orientierungspunkte, um die aktuellen Kursniveaus fundamental einzuordnen und potenzielle Einstiegspunkte zu identifizieren.