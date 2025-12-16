W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Kritische Phase der Industrie

Haben VW & Co. noch eine Chance verdient? Deutsche Autobauer im Check

onvista · Uhr
Artikel teilen:

In dieser Analyse beleuchtet Nico Santura die kritische Phase der deutschen Automobilindustrie anhand der Aktien von Volkswagen, BMW und Mercedes-Benz.

Der Sektor steht vor einem fundamentalen Wandel, der von steigendem globalem Wettbewerb und der Notwendigkeit massiver Investitionen in die Elektromobilität geprägt ist. Die Analyse konzentriert sich auf die zentralen strategischen Entscheidungen, Chancen und Risiken der Konzerne.

Die fundierte Einordnung zeigt: Die Mercedes-Benz Group setzt auf Margenstabilität, während BMW als Vorreiter beim BEV-Wachstum agiert. Im Gegensatz dazu präsentiert sich Volkswagen mit der günstigsten Bewertung als spekulativer Turnaround-Kandidat.

Abschließend liefert die charttechnische Analyse Orientierungspunkte, um die aktuellen Kursniveaus fundamental einzuordnen und potenzielle Einstiegspunkte zu identifizieren.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Volkswagen (VW) Vz
Mercedes-Benz
BMW
BMW Vz.
Volkswagen (VW) ST
Volkswagen (ADR)

Das könnte dich auch interessieren

Märkte heute
PayPal vor Banklizenz: GEA Group & Tesla im Überblickheute, 12:57 Uhr · onvista
onvista-Chefanalyst Martin Goersch
Märkte heute
Puma im Fokus: Palantir & Alphabet mit neuen Impulsengestern, 12:57 Uhr · onvista
onvista-Chefanalyst Martin Goersch
Aktienanalyse 15.12.2025
Ein unterschätzter Tech-Riese? Was bei Prosus gerade wirklich zähltgestern, 17:28 Uhr · onvista
onvista-Chefanalyst Martin Goersch
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Trading-Impuls
Die Nemetschek-Aktie steht vor einem möglichen Comebackheute, 14:30 Uhr · onvista
Plus
Kolumne von Stefan Riße
„KI“-Shape-Economy14. Dez. · onvista-Partners
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden