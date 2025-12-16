IRW-News: Aegis Critical Energy Defence Corp.: Aegis Critical Energy Defence ernennt Chief Maritime Officer und gewährt RSUs

IRW-PRESS: Aegis Critical Energy Defence Corp.: Aegis Critical Energy Defence ernennt Chief Maritime Officer und gewährt RSUs

Vancouver, British Columbia - 16. Dezember 2025 / IRW-Press / Aegis Critical Energy Defence Corp. (CSE: QESS | OTCQB: QESSF | FWB: JG6) (Aegis oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass Herr Raoul Jack mit Wirkung vom 15. Dezember 2025 zum Chief Maritime Officer ernannt wurde.

Raoul Jack ist Managing Partner bei Blue Ocean Maritime Consulting Ltd. und war zuvor Managing Director bei Vard Electro North America, einem führenden Integrator von Schiffselektriksystemen, der aktiv an der nationalen Schiffbaustrategie Kanadas beteiligt ist. Mit seiner Erfolgsbilanz in der Konstruktion und im Bau komplexer Schiffe hat Raoul eng mit Werften auf der ganzen Welt zusammengearbeitet und verfügt somit über jahrzehntelanges Knowhow in allen technischen, operativen und strategischen Belangen der Schifffahrt.

In seiner neuen Funktion wird Raoul das Unternehmen bei der Entwicklung und beim Einsatz von maritimen Energielösungen unterstützen. Dazu zählen u.a. mobile Landstromsysteme, die mit fortschrittlichen Energiespeicherlösungen (ESS) betrieben werden, ESS-Plattformen für Werften zur Optimierung des Energieverbrauchs sowie eine Reihe weiterer maritimer Anwendungen, die mit der Wachstumsstrategie des Unternehmens im Einklang stehen.

Des Weiteren teilt das Unternehmen mit, dass den Direktoren und Beratern des Unternehmens insgesamt 4.080.000 Restricted Share Units (RSUs) gewährt wurden. Die RSUs haben eine Laufzeit von fünf Jahren und werden bei Erreichen bestimmter Meilensteine, die mit den Wachstumszielen des Unternehmens in Einklang stehen, unverfallbar. Die Zuteilung und Regelung der RSUs erfolgt gemäß dem RSU-Plan des Unternehmens, der von den Aktionären im Rahmen der Jahreshauptversammlung des Unternehmens am 17. März 2025 genehmigt wurde.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/82232/Aegis_161225_DEPRcom.001.png

Aegis Critical Energy Defence Corp. (CSE: QESS | OTCQB: QESSF | FWB: JG6) entwickelt und integriert fortschrittliche Batteriespeichersysteme für Anwendungen im Bereich Verteidigung, kritische Infrastruktur, Industrie und KI-Rechenzentren. Durch strategische Partnerschaften mit indigenen Bevölkerungsgruppen und globalen Technologieführern liefert Aegis robuste, intelligente und sichere Energiesysteme, die für die nächste Generation unternehmenskritischer Operationen entwickelt wurden.

Paul Dickson

info@aegiscriticalenergy.com

(604) 283-1262

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die zukunftsgerichtete Aussagen darstellen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften von Aegis Critical Energy Defence Corp. oder die Entwicklungen in der Branche erheblich von den erwarteten Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und im Allgemeinen, aber nicht immer, durch die Wörter erwartet, plant, antizipiert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, projiziert, potenziell und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind, oder Aussagen beinhalten, wonach Ereignisse oder Bedingungen eintreten werden, würden, können, könnten oder sollten.

Die Canadian Securities Exchange und ihr Marktregulierungsorgan (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Market Regulator bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

