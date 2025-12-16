IRW-News: Forge Resources Corp: Forge Resources durchteuft in Alotta, Yukon, 3,4 g/t Gold über 44,75 Meter und entdeckt bei Step-out-Bohrloch von 800 Metern 1,04 g/t Gold über 55,52 Meter

IRW-PRESS: Forge Resources Corp: Forge Resources durchteuft in Alotta, Yukon, 3,4 g/t Gold über 44,75 Meter und entdeckt bei Step-out-Bohrloch von 800 Metern 1,04 g/t Gold über 55,52 Meter

Vancouver, British Columbia - 16. Dezember 2025 / IRW-Press / Forge Resources Corp. (CSE: FRG) (OTCQB: FRGGF) (FWB: 5YZ) (FRG oder das Unternehmen) freut sich, die folgenden Ergebnisse aus seinem Projekt Alotta im Yukon bekannt zu geben: die vollständigen Golduntersuchungsergebnisse aus Bohrloch ALT-25-012 in der Zone Payoff, in dem 3,4 g/t Gold über 44,75 Meter ab 256,23 Metern durchteuft wurden, sowie die Entdeckungsergebnisse aus Bohrloch ALT-25-013 in der Zone Alimony, das 1,04 g/t Gold über 55,52 Meter ab 91,99 Metern ergab (Abbildung 1).

Highlights:

- Im Folgenden einige der endgültigen Ergebnisse aus dem Bohrloch ALT-25-012 in der Zone Payoff:

o 76,93 m mit einem Gehalt von 2,03 g/t Au ab 223 Metern, einschließlich 44,75 m mit einem Gehalt von 3,4 g/t Au und 8,16 m mit einem Gehalt von 17,7 g/t Au und einschließlich 1,25 m mit einem Gehalt von 105 g/t Au. Alle Abschnitte sind Bohrkernlängen.

o In diesem Bohrloch wurden neben einer umfangreichen Mineralisierung (siehe Pressemitteilung vom 20. November 2025) auch bedeutende Mengen an sichtbarem Gold aus schmalen Quarzgängen durchteuft.

- Das Unternehmen freut sich, die Ergebnisse aus Bohrloch ALT-25-013 bekannt zu geben, dem ersten und einzigen Bohrloch, das in der Zone Alimony ausgeführt wurde.

o Es wurde eine umfangreiche oberflächennahe Goldmineralisierung entdeckt, unter anderem 112,21 m mit einem Gehalt von 0,66 g/t Au nahe der Oberfläche ab 35,29 Metern, einschließlich 55,52 m mit einem Gehalt von 1,04 g/t Au und einschließlich 1,6 m mit einem Gehalt von 25,8 g/t Au. Alle Abschnitte sind Bohrkernlängen.

o Die Zone Alimony liegt ca. 800 m westlich der Zone Payoff (575 m nordwestlich vom oben erwähnten Bohrloch ALT-25-012). Zwischen diesen beiden Zonen wurden noch keine Bohrungen durchgeführt.

o Dieses Bohrloch stellt eine neue Bohrentdeckung im Rahmen des Projekts Alotta dar.

PJ Murphy, CEO von Forge Resources, erklärte dazu wie folgt: Wir sind immer wieder beeindruckt von den Ergebnissen aus der Zone Payoff, die sich mit jedem Bohrloch in Größe und Gehalt erfolgreich weiterentwickelt. Außerdem freuen wir uns, die Ergebnisse der Entdeckungsbohrungen in der Zone Alimony bekannt zu geben, die die großflächige Ergiebigkeit des Mineralisierungssystems in Alotta bestätigen. Wir warten mit Spannung auf die verbleibenden Bohrergebnisse für 2025 aus der Zone Commission, die wichtige Daten für die Steuerung zukünftiger Explorationsarbeiten liefern werden. Wir freuen uns auf die Feldsaison 2026, um das Potenzial des Konzessionsgebiets weiter zu erforschen und unsere Pipeline vielversprechender Ziele in dem Konzessionsgebiet weiter voranzutreiben.

FRG_161225_de_Prcom.001

Abbildung 1: Übersichtskarte der abgeschlossenen Diamantbohrungen.

Diamantbohrungen:

Insgesamt wurden vom Unternehmen im Rahmen des Phase-2-Bohrprogramms im Jahr 2025 vier Bohrlöcher auf insgesamt 1262,75 m abgeschlossen. Die Daten der Bohrlochstandorte für die in dieser Pressemitteilung veröffentlichten Ergebnisse sind in Tabelle 1 aufgeführt.

Tabelle 1: Diamantbohrlochdaten

Bohrlochnr. Easting (m) Northing (m) Höhe (m) Azimut Neigung Länge (m)

ALT-25-012 623260 6915966 1078 135 -60 339,75

ALT-25-013 623019 6916490 1031 235 -50 312

Die Highlights der Untersuchungsergebnisse aus den Diamantbohrlöchern, über die in dieser Pressemitteilung berichtet wird, sind den Tabellen 2 und 3 zu entnehmen.

Tabelle 2: Highlights der Untersuchungsergebnisse aus der Zone Payoff

Zone Payoff

ALT-25-012 Diese Pressemitteilung

Von Bis Abschnitt Au Ag Cu

(m) (m) (m)* (g/t) (g/t) (%)

54,45 65,31 10,86 0,35 0,54 0,02

176,00 185,00 9,00 0,41 0,25 0,01

223,00 301,00 76,93 2,03 1,43 0,02

einschließlich 256,23 301,00 44,75 3,40 2,22 0,024

einschließlich 284,93 293,10 8,16 17,71 9,31 0,07

einschließlich 286,00 289,15 3,15 45,01 17,31 0,13

einschließlich 286,00 287,15 1,15 8,85 24,50 0,08

einschließlich 287,15 288,40 1,25 105 20,80 0,24

327,94 339,00 11,06 0,34 0,59 0,02

* Alle Intervalle sind Bohrkernlängen. Um die wahren Mächtigkeiten zu ermitteln, sind weitere Bohrungen erforderlich.

Tabelle 3: Highlights der Untersuchungsergebnisse aus der Zone Alimony

Zone Alimony

ALT-25-013 Diese Pressemitteilung

Von Bis Abschnitt Au Ag Cu

(m) (m) (m)* (g/t) (g/t) (%)

35,29 147,52 112,21 0,66 0,61 0,01

einschließlich 74,20 147,52 73,31 0,82 0,56 0,01

einschließlich 91,99 147,52 55,52 1,04 0,6 0,01

einschließlich 109,56 145,60 36,04 1,41 0,55 0,01

einschließlich 144 145,6 1,6 25,8 3,14 0,01

282,49 311,14 28,65 0,254 0,84 0,01

* Alle Intervalle sind Bohrkernlängen. Um die wahren Mächtigkeiten zu ermitteln, sind weitere Bohrungen erforderlich.

Zone Payoff

Bohrloch ALT-25-012 durchteufte Granodiorit und porphyrisches Gestein sowie weit verbreitete, oberflächennahe Alterationen, Erzgänge und Sulfidmineralisierungen. Die Alteration beinhaltet durchdringenden sekundären Biotit, der von einer intensiven Verkieselung überlagert wird, sowie weit verbreitete Chlorit- und Serizitalterationen, die in Bereichen mit konzentrierten Erzgängen intensiver sind (Foto 1). In den Quarzerzgängen wurden häufig Pyrit, Molybdänit, Chalkopyrit und Pyrrhotit beobachtet, wobei die stärksten Konzentrationen von Erzgängen und Mineralisierungen in den oberen und unteren 100 Metern des Bohrlochs vorgefunden wurden (Foto 2).

FRG_161225_de_Prcom.002

Foto 1. Quarz-Pyrit-Erzgänge mit starken Chlorit-Serizit-Alterationshöfen (ALT-25-012, Tiefe von 186 m).

FRG_161225_de_Prcom.003

Foto 2. Quarzerzgang mit Pyrit-Mittellinie (rechts) in porphyrischem Gestein, das disseminierten Pyrit und Pyrrhotit beherbergt (ALT-25-012, Tiefe von 55 m).

In einer Tiefe von 287,32 m unterhalb der intensivsten, weit verbreiteten Alteration und Mineralisierung wurde im Rahmen der Bohrungen ein unregelmäßiger Quarzerzgang mit geringem Neigungswinkel (10 bis 30° zur Kernachse) und einer Mächtigkeit von etwa 10 cm durchschnitten, der sichtbares Gold und Bismuthinit sowie disseminierten bis halbmassiven Pyrrhotit, Pyrit, Chalkopyrit, Arsenopyrit, Molybdänit und Sphalerit beherbergt (Fotos 3 und 4). Die Kernprobennahmen des Quarzerzgangs und des umliegenden Gesteins ergaben 1,25 m mit einem Gehalt von 105 g/t Au. Unmittelbar vor dieser Probe wurde aus einem zweiten Quarzgang mit einer Mächtigkeit im Zentimeterbereich sichtbares Gold innerhalb einer Zone aus alteriertem und gemasertem Granodiorit angetroffen (8,85 g/t Au auf 1,15 m). Im Liegenden der grobkörnigen goldhaltigen Erzgänge wurden schmale Sulfidstränge innerhalb von Granodiorit mit einem Gehalt von 0,47 g/t Au über eine Kernlänge von 0,75 m gefunden.

FRG_161225_de_Prcom.004

Foto 3. Ca. 10 cm mächtiger, unregelmäßiger Quarzerzgang, der Granodiorit mit grobkörnigem gediegenem Gold, Bismuthinit, Pyrrhotit, Pyrit, Chalkopyrit, Arsenopyrit, Molybdänit und Sphalerit enthält (ALT-25-012).

FRG_161225_de_Prcom.005

Foto 4. Fotos von grobem sichtbarem Gold und Bismutinit aus einem Gang von ca. 10 cm Breite in Bohrloch ALT-25-012 (Foto 3 - 287,32 - 288,24 m).

Zone Alimony

Bohrloch ALT-25-013 mit Bohrkragen 800 m nordwestlich der Zone Payoff und 575 m nordwestlich von Bohrloch ALT-25-012 war das erste Bohrloch, das in die Zone Alimony gebohrt wurde, ein Zielgebiet, das durch eine eng begrenzte, 400 x 600 Meter große Molybdän-Gold-Bodenanomalie definiert ist.

Das Bohrloch wurde vollständig durch Granodiorit gebohrt und durchteufte umfangreiche einzelne Quarz- und Karbonatgänge mit einer vergesellschafteten Sulfidmineralisierung im gesamten oberen Bereich des Bohrlochs sowie schmale polymetallische Quarzgänge. Insgesamt sind Alteration und Gangbildung in diesem Bohrloch weniger stark ausgeprägt, als in der Zone Payoff beobachtet; in den oberen 150 m des Bohrlochs wurden jedoch breite Abschnitte einer Goldmineralisierung durchteuft, die mit einzelnen Quarzgängen sowie höhergradigen polymetallischen Quarzgängen vergesellschaftet sind (Fotos 5 und 6).

FRG_161225_de_Prcom.006

Foto 5. Gebänderter Quarzgang mit eingesprengten und gebänderten Sulfiden (Alt-25-013, 36 m Tiefe - 8,2 g/t Au über 0,83 m ab 35,29 m Tiefe).

FRG_161225_de_Prcom.007

Foto 6. Gebänderter polymetallischer Pyrit-Pyrrhotit-Chalkopyrit-Gang (Alt-25-013, 170 m Tiefe - 4,59 g/t Au über 0,37 m ab 170,42 m Tiefe).

FRG_161225_de_Prcom.008

Abbildung 2. Querschnitt durch Bohrloch ALT-25-013.

Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle

Die analytischen Arbeiten wurden von ALS Canada Ltd. durchgeführt, wobei die Probenlieferung in Whitehorse (Yukon), die Probenvorbereitung in Langley (British Columbia) und die geochemische Analyse in North Vancouver (British Columbia) erfolgten.

Es gelten strenge Verfahren für die Probenentnahme und Dateneingabe. Zertifizierte Assay-Standards, grobe Ausschussduplikate, Feldduplikate und Blindproben wurden routinemäßig in den Probenstrom eingefügt, um die Integrität des Assay-Prozesses sicherzustellen. Alle gemeldeten Ergebnisse haben die QA/QC-Prüfung bestanden. Die Kernproben wurden mit einer Diamantkernsäge entnommen, wobei die Hälfte jedes Intervalls zur Analyse an das Labor geschickt und die andere Hälfte aufbewahrt wurde.

Halbkernproben wurden fein zerkleinert und eine 250-g-Probe wurde pulverisiert, sodass mehr als 85 % eine Korngröße von weniger als 75 Mikrometern aufwiesen. Der Goldgehalt der Kernproben wurde anhand einer 50-g-Probe mittels Feuerprobe und anschließender Atomabsorptionsspektroskopie (Au-AA24) bestimmt. Die Feinfraktion wurde mittels eines Vier-Säuren-Aufschlusses gefolgt von induktiv gekoppeltem Plasma in Kombination mit Massenspektrometrie und Atomemissionsspektrometrie (ME-MS61) auf 48 Elemente analysiert.

Die Feuerprobenanalyse wurde anhand einer 1 kg schweren Probe durchgeführt, die auf -106 Mikrometer gesiebt wurde. Das übergroße Material wurde vollständig mittels Feuerprobe mit gravimetrischer Auswertung analysiert. Eine 30 g schwere Probe des untergroßen Materials wurde doppelt mittels Feuerprobe mit atomabsorptionsspektroskopischer Auswertung analysiert. Die Ergebnisse der Feuerproben des übergroßen und untergroßen Materials wurden kombiniert, um die endgültige Zahl in dieser Pressemitteilung zu ermitteln.

Nähe zu nachgewiesenen und angedeuteten Ressourcen

Die Liegenschaft Alotta umfasst jetzt 230 Mineralkonzessionen und ein Gebiet von ungefähr 4.723 Hektar in einem geologischen Umfeld, das dem Vorkommen Casino von Western Copper and Gold ähnelt. Casino liegt 50 Kilometer nördlich des Projekts Alotta. Das Vorkommen Casino zählt zu den größten unerschlossenen Kupfer-Gold-Porphyr-Projekten der Welt.

Über Forge Resources Corp.

Forge Resources Corp. ist ein an der kanadischen Börse notiertes Junior-Explorationsunternehmen, das sich auf die Exploration und Weiterentwicklung des Projekts Alotta konzentriert. Dabei handelt es sich um ein vielversprechendes Porphyr-Kupfer-Gold-Molybdän-Projekt, das 230 Mineralclaims umfasst, die sich über 4.723 Hektar erstrecken und 50 km südöstlich der Porphyrlagerstätte Casino im nicht vergletscherten Teil des Porphyr-/Epithermal-Gürtels der Dawson Range im kanadischen Territorium Yukon liegen.

Darüber hinaus hält das Unternehmen eine 80%ige Beteiligung an Aion Mining Corp., einem Unternehmen, das das vollständig genehmigte Kohleprojekt La Estrella in Santander (Kolumbien) entwickelt. Das Projekt umfasst acht bekannte Flöze mit metallurgischer und thermischer Kohle.

Qualifizierter Sachverständiger

Lorne Warner, President und P.Geo, ist ein qualifizierter Sachverständiger gemäß National Instrument 43-101 und hat die wissenschaftlichen und technischen Angaben in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Für das Board of Directors

PJ Murphy

CEO Forge Resources Corp.

info@forgeresourcescorp.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte der hierin gemachten Aussagen und hierin enthaltenen Informationen können zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze enthalten. Zu den zukunftsgerichteten Informationen zählen unter anderem die Absichten des Unternehmens hinsichtlich der Erschließung seiner Konzessionsgebiete. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den Ansichten, Meinungen, Absichten und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Informationen. Sie beruhen auf einer Reihe von Annahmen und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen vorausgesagt oder prognostiziert wurden (einschließlich der Handlungen anderer Parteien, die sich bereit erklärt haben, bestimmte Dinge zu tun, und der Genehmigung durch bestimmte Regulierungsbehörden). Viele dieser Annahmen beruhen auf Faktoren und Ereignissen, die sich der Kontrolle des Unternehmens entziehen, und es kann nicht garantiert werden, dass sie sich als richtig erweisen werden. Es kann nicht zugesichert werden, dass sich die zukunftsgerichteten Informationen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in diesen Informationen erwarteten abweichen können. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, falls sich die Umstände bzw. die Schätzungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies ist durch die geltenden Wertpapiergesetze vorgeschrieben, oder Analysen, Erwartungen oder Aussagen Dritter in Bezug auf das Unternehmen, seine Finanz- oder Betriebsergebnisse oder seine Wertpapiere zu kommentieren. Der Leser wird davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Wir berufen uns auf Safe-Harbor-Regelungen.

