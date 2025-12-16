IRW-News: Nano One Materials Corp.: Nano One erhält 10,9 Millionen CAD aus Finanzierungen und Regierungsprogrammen

IRW-PRESS: Nano One Materials Corp.: Nano One erhält 10,9 Millionen CAD aus Finanzierungen und Regierungsprogrammen

Highlights

- 2,84 Mio. USD (3,95 Mio. CAD) an Erstattungen aus staatlichen Förderprogrammen erhalten

- 6,96 Mio. CAD Bruttoerlös aus der am 10. Dezember 2025 abgeschlossenen Finanzierung

- 25,8 Mio. CAD an staatlichen Erstattungen verbleiben für den Zeitraum 2026-27

- Die Finanzierung nutzt staatliche Fördermittel und verlängert die Cash-Laufzeit bis 2027

Vancouver (Kanada), den 16. Dezember 2025 / IRW-Press / Nano One® Materials Corp. (TSX: NANO) (OTC: NNOMF) (Frankfurt: LBMB) (Nano One oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es zwei Erstattungszahlungen für im zweiten und dritten Quartal 2025 angefallene Ausgaben in Höhe von insgesamt 2.841.863 USD aus seiner zuvor gewährten Finanzierungsvereinbarung mit der US-Regierung erhalten hat. Wie am 10. Dezember 2025 bekannt gegeben, hat das Unternehmen zudem einen Bruttoerlös von 6.958.700 CAD aus seiner über Nacht vermarkteten Finanzierung (das Angebot) erzielt.

Die in den vergangenen zwei Wochen erhaltenen Erlöse erhöhen unseren Kassenbestand, sagte Dan Blondal, CEO von Nano One. In 2026 und 2027 werden wir rund 26 Millionen CAD an Rückerstattungen erhalten, die aus vertraglich vereinbarten staatlichen Förderprogrammen in Québec, Kanada und den USA beantragt werden. Mit der jüngsten Finanzierungsrunde helfen diese Mittel dem Unternehmen nun, den Cash Runway bis 2027 zu verlängern, und ermöglichen es Nano One, sich auf den Weg zur Kapazitätserweiterung, Umsatzgenerierung und Produktion durch strategische Partnerschaften zu konzentrieren.

Die One-Pot-Lithium-Eisenphosphat (LFP)-Verarbeitungstechnologie von Nano One ermöglicht es dem Unternehmen, eine Schlüsselrolle in der aufstrebenden Batterie-Lieferkette in Nordamerika zu spielen, was gut zu den regionalen industriellen Entwicklungsstrategien passt. Dazu gehören der US-amerikanische National Defense Authorization Act https://www.congress.gov/bill/119th-congress/house-bill/3838/text (see section 864 - Foreign content must be <5% as of Jan 1 2027)

(NDAA), der ab Januar 2027 die Beschaffung von Batteriekomponenten von einem Foreign Entity of Concern (FEOC) verbietet, und der G7 Critical Minerals Action Plan https://g7.canada.ca/en/news-and-media/news/g7-critical-minerals-action-plan/

zur Entwicklung widerstandsfähiger und diversifizierter Lieferketten sowie zur Mobilisierung von Kapital zur Unterstützung wichtiger Projekte.

Über Nano One®

Nano One® Materials Corp. (Nano One) ist ein Technologieunternehmen, das die Art und Weise, wie Kathodenaktivmaterialien für Lithium-Ionen-Batterien hergestellt werden, weltweit verändert. Die Anwendungen umfassen stationäre Energiespeichersysteme (ESS), portable Elektronik und Elektrofahrzeuge (EVs).

Das patentierte One-Pot-Verfahren des Unternehmens verringert die Kosten, ist einfacher zu genehmigen und senkt die Energieintensität, den ökologischen Fußabdruck sowie die Abhängigkeit von problematischen Lieferketten. Das Unternehmen trägt dazu bei, die Energiesicherheit, die Widerstandsfähigkeit der Lieferkette, die industrielle Wettbewerbsfähigkeit und die Leistungsfähigkeit durch Prozessinnovationen zu fördern.

Die Produktion wird in Candiac, Québec, getestet und demonstriert, wobei auf bestehende Anlagen und jahrzehntelange Erfahrung bei der kommerziellen Herstellung von Lithium-Eisenphosphat (LFP) zurückgegriffen wird.

Strategische Kooperationen und Partnerschaften mit internationalen Unternehmen wie Sumitomo Metal Mining, Rio Tinto und Worley unterstützen die Design-One-Build-Many-Licensing-Wachstumsstrategie, die weltweit wettbewerbsfähige, einfacher zu genehmigende und schneller auf den Markt zu bringende Lösungen für die Produktion von Batteriematerialien bietet. Nano One hat Finanzierungen von der kanadischen Regierung, der US-Regierung, der Regierung von Québec sowie der Regierung von British Columbia erhalten.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.nanoone.ca.

Firmenkontakt:

Paul Guedes

Tel.: + 1 (604) 420-2041

E-Mail: info@nanoone.ca

Vorsorglicher Hinweis und zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung kann Aussagen enthalten, die als zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze angesehen werden können. Alle hierin enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind zukunftsgerichtete Informationen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen über: den Erhalt des Gesamtbetrags der erwarteten Finanzierung aus allen Regierungsprogrammen; die Verwendung der Erlöse aus dem Angebot und allen anderen Finanzierungen; die Entwicklung von Technologien, Lieferketten und Plänen für den Bau und Betrieb von Kathodenproduktionsanlagen für die Abnahme der Produkte und Lizenzpakete des Unternehmens; die Beschleunigung und Nachfrage in der Branche; erfolgreiche aktuelle und zukünftige Kooperationen, die mit OEMs, Bergbauunternehmen oder anderen bestehen oder entstehen könnten; den Wert, die Funktionen und die beabsichtigten Vorteile der Technologien und Produkte des Unternehmens; die Bemühungen zum Aufbau widerstandsfähiger und nachhaltiger Lieferketten für kritische Mineralien und Batteriematerialien; die Entwicklung und Weiterentwicklung der Technologie und Produkte von Nano One für die Skalierung und Kommerzialisierung; die Erreichung der kommerziellen Produktion von LFP; der Zweck der Erweiterung der Anlagen in Candiac und die Skalierbarkeit der entwickelten Technologie; und die Umsetzung der Pläne des Unternehmens, die von Kapitalunterstützung und Zuschüssen abhängig sind. Im Allgemeinen können zukunftsgerichtete Informationen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie plant, erwartet oder erwartet nicht, vorgeschlagen, wird erwartet, Budget, geplant, Schätzungen, Prognosen, beabsichtigt, erwartet oder erwartet nicht oder glaubt oder Variationen solcher Wörter und Phrasen oder durch die Verwendung von Wörtern oder Phrasen, die besagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten oder erreicht werden könnten, würden oder könnten. Diese zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die aktuellen Überzeugungen von Nano One wider und basieren auf den Nano One derzeit verfügbaren Informationen und auf Annahmen, die wir für angemessen halten. Diese Annahmen umfassen unter anderem Annahmen hinsichtlich: des Erhalts des gesamten angekündigten erwarteten Finanzierungsbetrags aus kollektiven Regierungsprogrammen; der Verwendung der Erlöse; allgemeiner und globaler wirtschaftlicher und regulatorischer Veränderungen; der nächsten Schritte und der rechtzeitigen Umsetzung der Geschäftspläne des Unternehmens; die Entwicklung von Technologien, Lieferketten und Plänen für den Bau und Betrieb von Kathodenproduktionsanlagen; erfolgreiche aktuelle oder zukünftige Kooperationen, die mit OEMs, Bergbauunternehmen oder anderen entstehen könnten; die Umsetzung der Pläne des Unternehmens, die von Kapitalquellen abhängig sind; die Fähigkeit des Unternehmens, seine erklärten Ziele zu erreichen; die Kommerzialisierung der Technologien und Patente des Unternehmens durch Lizenzen, Joint Ventures und unabhängige Produktion; die Bemühungen des Unternehmens, widerstandsfähige und nachhaltige Lieferketten für kritische Mineralien und Batteriematerialien aufzubauen; die erwartete weltweite Nachfrage und das prognostizierte Wachstum für LFP-Batterien; sowie sonstige Risikofaktoren und Risiken, die im Prospektnachtrag, im Basisprospekt, im aktuellen Jahresbericht des Unternehmens, in der Managementdiskussion und -analyse sowie in anderen Dokumenten offengelegt sind, die von Zeit zu Zeit unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca veröffentlicht werden. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens oder seiner Tochtergesellschaften wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem die vorherrschenden Bedingungen auf den Kapitalmärkten, allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Ungewissheiten, Gesetzesänderungen sowie der Mangel an qualifizierten Fachkräften oder der Verlust von Schlüsselpersonen. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Informationen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82226

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82226&tr=1

