IRW-News: Yugo Metals Limited: Zweitnotierung an deutschen Börsen und Update zu Bohrungen

IRW-PRESS: Yugo Metals Limited: Zweitnotierung an deutschen Börsen und Update zu Bohrungen

16. Dezember 2025 / IRW-Press / Das Explorationsunternehmen für Batterie-, Basis- und Edelmetalle Yugo Metals Limited (ASX: YUG) (Yugo oder das Unternehmen) freut sich, seine Zweitnotierung an den Börsen in Frankfurt und Düsseldorf (FRA, DUS: L71) zu bestätigen und stellt ein Update zum laufenden Bohrprogramm auf dem Projekt Sinjakovo in Bosnien-Herzegowina bereit.

Highlights:

- Yugo bestätigt seine Zweitnotierung an den Börsen in Frankfurt und Düsseldorf, behält jedoch seine Hauptnotierung an der ASX bei.

- Die Frankfurter Wertpapierbörse ist eine der größten Börsen Europas und erhöht die Präsenz von Yugo bei europäischen institutionellen und privaten Anlegern in einer Zeit, in der das Interesse der Anleger an Basis- und Edelmetallprojekten, die potenziell die europäische Nachfrage decken können, groß ist.

- Die Bohrungen auf der ersten (von drei vorbereiteten) Bohrplattformen sind im Gange.

- Die ersten drei Diamantkernbohrungen wurden von der ersten Bohrplattform aus niedergebracht. Die Bohrung KVDD001 hat auf einem Bohrabschnitt von 1,8 m eine Silber-Blei-Zink-Mineralisierung ab 27,7 m Tiefe durchteuft.

- Zwei weitere Bohrungen sind darauf ausgelegt, das Ziel von derselben Bohrplattform aus weiter zu überprüfen, und werden umgehend in Angriff genommen.

Notierung an deutschen Börsen

Yugo hat die Zweitnotierung der Stammaktien des Unternehmens an den Börsen in Frankfurt und Düsseldorf abgeschlossen. Die Zweitnotierung wird die Präsenz von Yugo bei europäischen institutionellen und privaten Anlegern zu einem Zeitpunkt erhöhen, an dem das Interesse der Anleger an Basis- und Edelmetallprojekten, die potenziell die europäische Nachfrage decken können, groß ist.

Das Unternehmen hat außerdem Stefan Lindham, Geschäftsführer der Aktiencheck.de AG, zum europäischen Investor-Relations-Berater des Unternehmens ernannt, um die Erweiterung der Investorenbasis in Europa zu unterstützen.

Petar Tomaevi, Executive Director und Interims-CEO von Yugo, kommentierte:

Die Zweitnotierung eröffnet weitere Möglichkeiten für Investitionen und erhöht die Sichtbarkeit von Yugo bei europäischen Investoren, die unsere jüngsten Kapitalbeschaffungsmaßnahmen stark unterstützt haben. Die aktuelle Investitionsnachfrage in Europa hebt das große Interesse an den Wachstumschancen im Basis- und Edelmetallsektor hervor, die Yugo bietet, und wir freuen uns darauf, neue europäische Aktionäre des Unternehmens begrüßen zu dürfen.

Bohrungen haben begonnen

Die Bohrungen auf der ersten der drei Bohrplattformen sind im Gange. Bis dato wurden die ersten drei Diamantkernbohrungen mit einer Gesamtlänge von ca. 230 m fertiggestellt. Die Bohrungen schreiten ohne technische Probleme stetig voran.

Bohrung KVDD001 (die östlichste der drei Bohrungen) hat eine Silber-Zink-Blei-Mineralisierung auf einem Bohrabschnitt von über 1,8 m durchteuft mit Sphalerit und Bleiglanz ab 27,7 m Tiefe, bestehend aus Einsprengungen (insgesamt 1-5 %), einschließlich einer halbmassiven Mineralisierung auf 0,2 m (30-40 %) unmittelbar neben dem 0,3 m langen Abschnitt mit Kernverlust. Die zentral ausgerichtete der drei Bohrungen (KVDD002) hat eine schwache Mineralisierung (1-5 %) über einen Bohrabschnitt von 0,9 m ab einer Tiefe von 22,6 m durchteuft. Die westlichste Bohrung (KVDD003) hat in der Zieltiefe einen etwa 2 m mächtigen Hohlraum durchteuft, möglicherweise ein unbekannter mittelalterlicher Bergbaustollen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/82217/Yugo_121625_DEPRcom.001.png

Abbildung 1 (rechts): Projekt Sinjakovo, Karte mit dem aktuellen Bohrgebiet

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/82217/Yugo_121625_DEPRcom.002.png

Abbildung 2: Prospektionsgebiet Kovacevac, aktueller Bohrstandort

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/82217/Yugo_121625_DEPRcom.003.png

Abbildung 3: Profilschnitt Bohrung KVDD001

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/82217/Yugo_121625_DEPRcom.004.png

Abbildung 4: Bohrung KVDD001, Bohrkern von 25,3 m bis 31,1 m, PQ-Durchmesser

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/82217/Yugo_121625_DEPRcom.005.png

Abbildung 5: Bohrung KVDD001, Bohrkernstücke (ca. 10 x 5 cm) mit blaugrauem Bleiglanz und Sphalerit sowie einigen gelben Chalkopyriteinsprengungen (Abschnitt in 28,7-28,9 m Tiefe).

Die durchteufte Mineralisierung besteht überwiegend aus Sphalerit und silberreichem Bleiglanz, mit geringen Mengen an Chalkopyrit und Antimon-Tetraedrit. Sie steht in räumlichem Zusammenhang mit einer proximalen Barit-Siderit-Mangan-Alteration. Das Wirtsgestein der Mineralisierung ist ein Karbonatgestein (Marmor, Ankerit-Kalkstein und Kalkstein). Die Mineralisierung fällt leicht nach Südwesten ein.

Die Bohrungen wurden noch nicht beprobt. Die ersten Proben werden voraussichtlich noch vor Ende 2025 an ALS, Serbien, geschickt. Die ersten Analyseergebnisse sollten Anfang Februar 2026 vorliegen.

Zwei weitere Bohrungen (jeweils 50 m lang, von derselben Bohrplattform aus) wurden konzipiert, das Ziel in der Nähe der Bohrung KVDD001 weiter zu überprüfen, und werden umgehend aufgenommen. Nach Abschluss und abhängig vom Erfolg wird die Bohranlage zur zweiten Bohrplattform verlegt, um den nordwestlichen Teil des Prospektionsgebiets Kovacevac zu überprüfen.

Petar Tomaevi, Executive Director und Interims-CEO von Yugo, kommentierte:

Auch wenn es noch früh ist, hat die erste Erkundungsbohrung eine vielversprechende Mineralisierungszone durchteuft, was unser Vertrauen in das Potenzial für eine bedeutende polymetallische Entdeckung auf dem Projekt Sinjakovo stärkt. Aufbauend auf den ersten ermutigenden Abschnitten treiben wir die Bohrungen entlang des günstigsten Trends voran. Das Ziel besteht darin, weiteren Wert zu erschließen und einem erfolgreichen Ergebnis näher zu kommen.

Vorsorglicher Hinweis: Visuelle Schätzungen des Umfangs der Mineralvorkommen sollten niemals als Ersatz für Laboranalysen angesehen werden, wenn Konzentrationen oder Gehalte der wichtigste wirtschaftliche Faktor sind. Visuelle Schätzungen liefern möglicherweise auch keine Informationen über Verunreinigungen oder schädliche physikalische Eigenschaften, die für die Bewertung relevant sind. Siehe Anhang A Visuelle Beobachtungen.

Diese Mitteilung wurde vom Board von Yugo Metals Limited zur Veröffentlichung freigegeben.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Petar Tomaevi

Executive Director & Interims-CEO

Yugo Metals Limited

Tel: +61 414 830 540

E: petar@Yugometals.com

Über Yugo Metals Limited

Yugo Metals Limited (ASX:YUG) ist ein in Perth ansässiges Explorationsunternehmen mit Projekten in Bosnien und Herzegowina. Die Projekte von Yugo bieten großes Potenzial für die Auffindung von Batterie- und Edelmetallvorkommen und befinden sich alle in Europas höffigster Bergbauregion, dem metallogenen Gürtel der Tethys.

Yugo ist bestrebt, durch den Ausbau seiner drei Basis- und Edelmetallprojekte einen bedeutenden und nachhaltigen Shareholder-Value zu schaffen. Die Projekte des Unternehmens befinden sich in der Nähe bestehender wichtiger Infrastrukturen und Transportwege zur europäischen Lieferkette für die Batterieherstellung.

Weitere Informationen über unser Unternehmen finden Sie unter www.yugometals.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die mit verschiedenen Risiken und/oder Unsicherheiten behaftet sind. Diese zukunftsgerichteten Aussagen werden in gutem Glauben getroffen und basieren auf einer angemessenen Grundlage. Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Erwartungen, Absichten oder Strategien hinsichtlich der Zukunft sowie Annahmen wider, die auf derzeit verfügbaren Informationen beruhen. Sollten eines oder mehrere dieser Risiken und/oder Unsicherheiten eintreten oder sollten sich die zugrunde liegenden Annahmen als unrichtig erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse von den in dieser Mitteilung beschriebenen Erwartungen, Absichten und/oder Strategien abweichen. Es besteht keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, wenn sich diese Überzeugungen, Meinungen und/oder Schätzungen ändern und/oder andere widerspiegeln sollten.

Erklärung der sachkundigen Person

Die Informationen in dieser Mitteilung, die sich auf Explorationsergebnisse beziehen, basieren auf Informationen und Schlussfolgerungen, die von Herrn Mladen Stevanovic, einer sachkundigen Person und Fellow des AusIMM (Mitgliedsnummer 333579), zusammengestellt bzw. gezogen wurden. Herr Stevanovic ist beratender Geologe des Unternehmens. Herr Stevanovic verfügt über ausreichende Erfahrung, die für die technische Bewertung der betreffenden Mineralvorkommen, die Art der Mineralisierung und die Arten der betreffenden Lagerstätten sowie für die durchgeführten Aktivitäten relevant ist, um als Fachmann im Sinne der Ausgabe 2015 des Australasian Code for the public reporting of technical assessments and Valuations of Mineral Assets und als sachkundige Person im Sinne der Ausgabe 2012 des Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves. Herr Stevanovic stimmt der Aufnahme der auf seinen Informationen basierenden Angaben in dieser Mitteilung in der vorliegenden Form und im vorliegenden Kontext zu.

Zuvor gemeldete Informationen

Die Informationen in diesem Bericht, die sich auf zuvor gemeldete Explorationsergebnisse beziehen, stammen aus den ASX-Mitteilungen des Unternehmens, die an dem im Text angegebenen Datum in Bezug auf diese Referenzen veröffentlicht wurden. Die früheren Mitteilungen können auf der Webseite des Unternehmens oder auf der Webseite der ASX (www.asx.com.au) eingesehen werden. Das Unternehmen bestätigt, dass ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die in den ursprünglichen Mitteilungen enthaltenen Informationen wesentlich beeinflussen. Das Unternehmen bestätigt, dass die Form und der Kontext, in denen die Ergebnisse der sachkundigen Person dargestellt werden, gegenüber der ursprünglichen Mitteilung nicht wesentlich geändert wurden.

ANHANG A: Tabellen

Tabelle 1: Absolvierte Bohrlöcher

Bohrloch-Nr. Easting Northing Höhenlage Azimut Neigung Tiefe

KVDD001 6432915 4913597 517 70 -50 59,0

KVDD002 6432915 4913597 517 40 -55 69,4

KVDD003 6432915 4913597 517 0 -55 98,5

Anmerkungen:

- Die Bohransatzpunkte wurden noch nicht mit DGPS vermessen, da die Bohrarbeiten auf der aktuellen Bohrplattform noch andauern; derzeit werden die geplanten Koordinaten in der Tabelle angezeigt.

- Das verwendete Koordinatensystem ist Gauss-Krüger Zone 7 (QGIS CS: EPSG 3908), eines der in Bosnien-Herzegowina gebräuchlichen Koordinatensysteme.

Tabelle 2: Visuelle Beobachtungen

Abbildung Nummer Beschreibung

4 Foto zeigt zwei Bohrkernkisten (PQ-Durchmesser). Die von 27,7 m bis 29,5 m (1,8 m Bohrlänge) durchteufte

Galenit-Sphalerit-Mineralisierung ist disseminiert und bruchkontrolliert und weist im Allgemeinen einen

Gesamtgehalt an Galenit und Sphalerit von 1 bis 5 % auf. Ein schmaler Abschnitt von 28,7 m bis 28,9 m (angrenzend

an einen 0,3 m langen Abschnitt mit Kernverlust) enthält 30-40 % Bleiglanz und Sphalerit sowie sichtbare

Einsprengungen von Chalkopyrit (insgesamt 1-2 %). Obwohl dies visuell schwer zu erkennen ist, wird jedoch in

Übereinstimmung mit früheren Probenahmen und mineralogischen Berichten aus dem Prospektionsgebiet Kovacevac

erwartet, dass der Bleiglanz aus diesem Gebiet einen nennenswerten Silbergehalt sowie antimonreichen Tetraedrit

enthält.

5 Foto zeigt einige lose Bohrkernstücke in einer Kernkiste aus dem Abschnitt zwischen 28,7 m und 28,9 m Bohrtiefe.

Die Bleiglanz-Sphalerit-Mineralisierung ist halbmassiv sowie bruchkontrolliert und macht insgesamt etwa 30 bis 40

% aus. Das Gestein enthält außerdem sichtbare Einsprengungen von Chalkopyrit (insgesamt 1 bis 2 %). Obwohl dies

visuell schwer zu erkennen ist, wird jedoch in Übereinstimmung mit früheren Probenahmen und mineralogischen

Berichten aus dem Prospektionsgebiet Kovacevac erwartet, dass der Bleiglanz aus diesem Gebiet einen nennenswerten

Silbergehalt sowie antimonreichen Tetraedrit

enthält.

Tabelle 3: Gemeldete Konzessionen

Konzession Fläche (km2) Verfall

Sinjakovo 50 30.12.2026

Jezero 31 04.03.2028

ANHANG B: weitere Grafiken

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/82217/Yugo_121625_DEPRcom.006.png

Abbildung 6: Lage der nachfolgenden kurzfristigen Bohrgebiete

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/82217/Yugo_121625_DEPRcom.007.png

Abbildung 7: Prospektionsgebiet Kovacevac, Draufsicht mit geplanten Bohrungen und historischen Stollen

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82217

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82217&tr=1

