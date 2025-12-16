Französischer Luxusgüterkonzern
Kering verkauft Mehrheit an New Yorker Immobilie für 690 Millionen Dollar
Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Quelle: T. Schneider/Shutterstock.com
Der französische Luxusgüterkonzern Kering verkauft eine Mehrheitsbeteiligung an einer prestigeträchtigen Immobilie in New York und nimmt damit 690 Millionen Dollar ein.
Der Gucci-Mutterkonzern teilte am Dienstag mit, der Anteil von 60 Prozent gehe an den Finanzinvestor Ardian. Mit dem Schritt wolle Kering seine Schulden reduzieren und die Kreditwürdigkeit schützen.
Die Transaktion bewerte das Gebäude in der Fifth Avenue mit 900 Millionen Dollar und damit unter dem Kaufpreis von 963 Millionen Dollar, den Kering erst 2024 gezahlt hatte. Es ist nicht der erste Immobiliendeal dieser Art zwischen den beiden Firmen: Im Januar hatte Kering bereits eine Mehrheit an drei Pariser Immobilien an Ardian verkauft.
