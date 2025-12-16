W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Französischer Luxusgüterkonzern

Kering verkauft Mehrheit an New Yorker Immobilie für 690 Millionen Dollar

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Luxusgüter
Artikel teilen:
Quelle: T. Schneider/Shutterstock.com

Der französische Luxusgüterkonzern Kering verkauft eine Mehrheitsbeteiligung an einer prestigeträchtigen Immobilie in New York und nimmt damit 690 Millionen Dollar ein.

Der Gucci-Mutterkonzern teilte am Dienstag mit, der Anteil von 60 Prozent gehe an den Finanzinvestor Ardian. Mit dem Schritt wolle Kering seine Schulden reduzieren und die Kreditwürdigkeit schützen.

Die Transaktion bewerte das Gebäude in der Fifth Avenue mit 900 Millionen Dollar und damit unter dem Kaufpreis von 963 Millionen Dollar, den Kering erst 2024 gezahlt hatte. Es ist nicht der erste Immobiliendeal dieser Art zwischen den beiden Firmen: Im Januar hatte Kering bereits eine Mehrheit an drei Pariser Immobilien an Ardian verkauft.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Kering

Das könnte dich auch interessieren

US-Traditionskonzern
Ford streicht E-Auto-Angebot zusammen und schreibt 19,5 Mrd Dollar abheute, 07:34 Uhr · Reuters
Ford streicht E-Auto-Angebot zusammen und schreibt 19,5 Mrd Dollar ab
Stahlhändler
Klöckner & Co mit Chartausbruch dank Übernahmefantasieheute, 10:39 Uhr · dpa-AFX
Klöckner & Co. - Logo auf Smartphone vor Laptop-Bildschirm
Elektroautohersteller
Tesla steigen Richtung Rekordhoch - Autonomes Fahren und Robotergestern, 16:29 Uhr · dpa-AFX
Tesla steigen Richtung Rekordhoch - Autonomes Fahren und Roboter
Luftfahrt- und Rüstungskonzern
Airbus: Deutschland bestellt 20 weitere Kampfhubschraubergestern, 11:25 Uhr · dpa-AFX
Airbus: Deutschland bestellt 20 weitere Kampfhubschrauber
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Trading-Impuls
Die Nemetschek-Aktie steht vor einem möglichen Comebackheute, 14:30 Uhr · onvista
Plus
Kolumne von Stefan Riße
„KI“-Shape-Economy14. Dez. · onvista-Partners
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden