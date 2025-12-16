KRONES - (Chart-)Technik, die begeistert
Ausgehend vom bisherigen Rekordhoch bei 145,80 EUR ist die Krones-Aktie im Mai in den Korrekturmodus übergegangen. Dabei kam es nicht nur zu einem idealtypischen Pullback an die alte Ausbruchszone bei 120 EUR, sondern zusätzlich auch noch zur Ausbildung einer klassischen Korrekturflagge (siehe Chart). Doch das ist nicht die einzige Formation: Auf Wochenbasis hatte der Titel im November einen klassischen Außenstab ausgeprägt – ein Muster, welches eine prozyklische Positionierung im Ausbruchsfall nahelegt. Die inzwischen erfolgte Auflösung nach oben besitzt den zusätzlichen Charme, dass damit auch die angeführte Flaggenkonsolidierung abgeschlossen ist. Letztere eröffnet ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial von rund 45 EUR, welches perspektivisch wiederum zu einem Kursziel im Bereich von 164 EUR führt. D. h. Lohn des erfolgreichen Befreiungsschlags ist langfristig die Aussicht auf ein neues Rekordhoch. Unter Risikogesichtspunkten ist dagegen die Schlüsselhaltezone bei rund 120 EUR als Absicherung prädestiniert. Auch hier „deckt“ sich das Signallevel mit der unteren Begrenzung des diskutierten Außenstabes. Im Rahmen unseres Momentum/Low Volatility-Modells macht die Krones-Aktie derzeit ebenfalls eine gute Figur.
KRONES (Weekly)
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang
5-Jahreschart KRONES
Quelle: LSEG, tradesignal²
