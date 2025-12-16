Möglicher Fed-Chef Hassett pocht auf Unabhängigkeit der Notenbank

Der als möglicher nächster Chef der US-Notenbank Federal Reserve gehandelte Wirtschaftsberater von Präsident Donald Trump, Kevin Hassett, hat die Unabhängigkeit der Fed betont.

"Die Unabhängigkeit der Federal Reserve ist sehr, sehr wichtig", sagte Hassett am Dienstag in einem Interview mit dem Sender CNBC. Zugleich erklärte er, es gebe viel Spielraum für Zinssenkungen in der US-Wirtschaft. Dies ist eine zentrale Forderung von Trump.

Der Präsident hat den amtierenden Fed-Chef Jerome Powell, dessen Amtszeit im Mai endet, wiederholt für eine aus seiner Sicht zu straffe Geldpolitik kritisiert. Trump hat Hassett, den Direktor des Nationalen Wirtschaftsrats im Weißen Haus, und den ehemaligen Fed-Gouverneur Kevin Warsh als aussichtsreichste Kandidaten für die Nachfolge Powells benannt.

Hassett wies Bedenken zurück, er könne als Notenbankchef nicht unabhängig agieren. "Die Vorstellung, dass die Nähe zum Präsidenten und gute Dienste für den Präsidenten jemanden für irgendeinen Job disqualifizieren, ergibt für mich einfach keinen Sinn", sagte er vor Journalisten.